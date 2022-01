Edilizia residenziale pubblica, 286mila euro per riqualificare due appartamenti

I FONDI nell'ambito del programma “Sicuro verde e sociale: Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”

14 Gennaio 2022 - Ore 09:59 ...

Nell’ambito del programma “Sicuro verde e sociale: Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”, il Comune di Monterubbiano ha ottenuto dalla Regione Marche un finanziamento di 286.000 euro.

“La comunicazione ricevuta dall’assessore regionale Stefano Aguzzi – evidenzia la sindaca Meri Marziali – è l’ennesima conferma del significativo e costante lavoro da noi svolto in questa prima parte di mandato. L’inserimento di Monterubbiano nella graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento, infatti, ci permetterà di utilizzare queste ingenti risorse per dare sostanza al progetto presentato dall’Ufficio Tecnico, in collaborazione con Erap, inerente la riqualificazione di due appartamenti in piazza Calzecchi Onesti. Un passaggio perfettamente in sintonia con il bando che uscirà a breve e che abbiamo dovuto adeguare alla nuova normativa regionale, approvata lo scorso luglio, andando così a completare il quadro di riqualificazione del nostro patrimonio residenziale pubblico”.