Dilettanti, ancora un posticipo: dall’Eccellenza alla Terza categoria si ripartirà a febbraio

CALCIO - Slitta la ripresa dei campionati regionali, con la proroga dello stop già stabilito nelle precedenti settimane. La decisione è stata assunta quest'oggi, nelle stanze anconetane afferenti al Comitato marchigiano della Federazione Italiana Giuoco Calcio, al seguito della situazione pandemica. Stop dei calendari a riguardare anche il calcio a 5. Si ripartirà nel weekend del 4, 5 e 6 febbraio

17 Gennaio 2022 - Ore 21:21 ...

FERMO – Una decisione che era nell’aria e che da oggi ha assunto i toni dell’ufficialità.

Considerato l’evolversi della situazione Covid, ancora del tutto delicata, e le tantissime società marchigiane a fare i conti, purtroppo, con diverse positività all’interno dei propri gruppi squadra, al termine della seduta convocata per il pomeriggio odierno, lunedì 17 gennaio, il Comitato Regionale della Figc ha disposto, tramite comunicato ufficiale, la proroga della sospensione dei campionati per altre due settimane.

Uno stop già preventivato da qualche giorno dagli addetti ai lavori, ora chiamati a due ulteriori fine settimana al netto di gare ufficiali, che allunga così lo stop già patito ad inizio dell’anno (vedi l’articolo sotto correlato) che aveva inizialmente fissato la ripresa dei campionati per il prossimo fine settimana del 21, 22 e 23 gennaio.

I numeri dei positivi collegati agli ultimi giorni hanno quindi spinto i vertici federali ad assumere un atteggiamento di prudenza, con il presidente Ivo Panichi e il resto del Comitato che hanno optato per un ulteriore rinvio, ora collocato al primo weekend di febbraio, quello di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6.

In attesa di conoscere il quadro dei recuperi ancora sospesi, dall’Eccellenza alla Terza Categoria, ricomprendendo anche il mondo del calcio a 5 regionale, direttori sportivi, tecnici e giocatori dovranno dunque ricalibrare il quadro di marcia che andrà pertanto a sfociare con il ritorno in campo all’inizio del mese prossimo. Naturalmente coltivando la speranza della caduta numerica dei contagi, per il benessere non solo dello sport ma, come ovvio, dell’intera comunità.

