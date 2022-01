“Introduzione alla lirica”, in teatro torna la suggestiva rassegna musicale

PORTO SAN GIORGIO - Tre incontri calendarizzati tra gennaio e marzo. Ad aprire la settima edizione “Manon Lescaut”, per un appuntamento messo in agenda per sabato 22 gennaio, alle ore ore 17.00, con ingresso gratuito

17 Gennaio 2022 - Ore 17:09 ...

“L’opera lirica tra storia e letteratura” è il tema della rassegna musicale denominata “Introduzione alla lirica” messai in campo dall’assessorato alla Cultura e Turismo, ed arrivata alla settima edizione.

Si articolerà in teatro tra i mesi di gennaio e marzo, in tre incontri mensili tutti di sabato pomeriggio alle ore 17: il 22 gennaio in scena “Manon Lescaut” di Giacomo Puccini, il 12 febbraio “Suor Angelica” sempre di Puccini e il 26 marzo “I promessi sposi” di Amilcare Ponchielli, opera dell’800 mai rappresentata nelle Marche.

A mettere in scena le opere liriche, rappresentate in versione ridotta ed eseguite dal vivo da cantanti lirici in costumi d’epoca con accompagnamento di pianoforte, sarà l’associazione “Incontri d’Opera” di Fermo, che vanta nel proprio repertorio più di cinquanta titoli tra opere ed operette. La narrazione dei quadri musicali e la regia sarà a cura del musicologo Paolo Santarelli.

Le opere, ridotte nei tempi ma non nei contenuti, saranno arricchite dalle scenografie realizzate dagli studenti del liceo artistico Preziotti-Licini. Nel ruolo di Manon si calerà il soprano Monia Massetti, in quello del Cavaliere Des Grieux il tenore Dario Ricchizzi e Cristiano Lescaut sarà il baritono Davide Bartolucci. Al pianoforte il maestro Davide Martelli. L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti. Info 392.4450125.