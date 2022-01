Auto contro il guardrail in A14, incidente in viale dei Pini

IL SINISTRO in autostrada tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche. Nulla di grave per l'automobilista. Stesso dicasi per l'incidente in viale dei Pini, a Porto San Giorgio

22 Gennaio 2022 - Ore 08:28 ...

Un’auto finisce contro il guard rail in autostrada. E la centrale del 118 attiva la macchina dei soccorsi. Questa mattina, intorno alle 7 al 118 è arrivata la segnalazione di un incidente in A14, tra Porto Sant’Elpidio e Civitanova Marche, a circa 200 metri di distanza dal casello autostradale della città della costa maceratese: un’auto è finita contro il guard rail. E così sul posto sono arrivati a sirene spiegate i sanitari della Croce verde Porto Sant’Elpidio, i vigili del fuoco e la Polizia stradale della sottosezione autostradale sangiorgese. Per l’automobilista, fortunatamente, nulla di grave.

Stesso dicasi per gli automobilisti coinvolti ieri pomeriggio, intorno alle 13, sono rimasti coinvolti in un sinistro in viale dei Pini, all’altezza dell’incrocio con via Milano. Nulla di grave ma, comunque, sul luogo dell’incidente sono arrivate la Croce azzurra di Porto San Giorgio e una pattuglia delle Volanti della Polizia di Stato.