Ottavia Piccolo apre il sipario del teatro con ‘Cosa Nostra spiegata ai bambini’

PORTO SAN GIORGIO - Si parte questa sera. Alle 21,15, la nota attrice sarà sul palco con i solisti dell'Orchestra Multietnica di Arezzo nello spettacolo di Stefano Massini per la regia di Serena Mangini

Avvio di cartellone, oggi, per il Teatro Comunale di Porto San Giorgio. Proposto da Comune e Amat con il contributo di Ministero della Cultura e Regione Marche, il programma in abbonamento propone quattro titoli con grandi protagonisti (Ottavia Piccolo, Corrado Tedeschi e Martina Colombari, Kataklò Dance Company, Fabio Troiano), grandi autori come Massini, Assous, Rossini e Gaber e grandi temi.

Ad aprire il sipario sarà, oggi, alle 21,15, Ottavia Piccolo con i solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo nello spettacolo “Cosa Nostra spiegata ai bambini” di Stefano Massini per la regia di Serena Mangini.

«Aprile 1983. Elda Pucci, detta la dottoressa, è eletta sindaco di Palermo: è la prima volta che lì una donna assume questa carica. E, per la prima volta la città si costituisce parte civile in un processo di mafia. Aprile 1984: la Dottoressa viene sfiduciata. Aprile 1985: la sua casa viene fatta saltare in aria. Un’attrice, un ensemble musicale, il palcoscenico e la storia di una donna, di una città, di un anno. Se si riuscisse a spiegare Cosa Nostra come se si parlasse ai bambini – suggeriscono autore e protagonista – l’idea stessa di mafia diventerebbe più comprensibile, diretto, diverso e, certamente, ancor meno accettabile. Dicendolo con le parole più semplici, che solo il teatro riesce a dire”. Che solo artisti come la Piccolo e Massini riescono a raccontare».

Biglietti di posto unico numerato a euro 20 (ridotto euro 15) in vendita alla Biglietteria del Teatro (largo del Teatro 1, tel. 392/4450125) aperta il giorno di spettacolo dalle ore 18, Amat tel. 071/2072439 www.amatmarche.net, biglietterie del circuito Amat/VivaTicket e on-line su www.vivaticket.com.