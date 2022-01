Farmacia comunale di Fermo: boom di vaccini. Nuovo Open day senza prenotazione

FERMO - Domenica 30 gennaio nuovo Open Day al mattino senza prenotazione. Già 1.500 i vaccini eseguiti nel solo mese di gennaio 2022, triplicati rispetto a dicembre 2021

25 Gennaio 2022 - Ore 15:08 ...

Un punto di riferimento importante, un valido supporto in questo particolare momento nella vaccinazione per contrastare l’emergenza sanitaria da Covid 19.

E’ la Farmacia Comunale di via Medaglie d’Oro, 152 a Fermo, reduce dall’Open Day vaccinale di domenica scorsa 23 gennaio quando nella sola mattinata sono stati effettuati più di 100 vaccini e numeri che comunque testimoniano il grande impegno e lo sforzo profusi da tutto il Personale, guidato dal direttore Luciano Diomedi. Solo nel mese di gennaio (tra l’altro non ancora terminato) i vaccini eseguiti sono stati 1.500, numero triplicato rispetto al mese di dicembre (550), se si considera che in media si eseguono 60 vaccini al giorno.

«L’attività della Farmacia comunale è per la nostra città e per il territorio veramente straordinaria, cioè fuori dall’ordinario, si sta facendo un grande lavoro su più fronti con la migliore predisposizione possibile verso il cittadino, con numeri che parlano da soli – ha sottolineato il sindaco Paolo Calcinaro – per cui ringrazio ancora il presidente Andrea De Santis, il direttore Luciano Diomedi e tutto il Personale».

Come si ricorderà quella di Fermo è una fra le prime farmacie delle Marche ad aderire alle vaccinazioni da eseguire al suo interno, già dal giugno dello scorso anno.

«Somministrazioni che fanno seguito all’accordo fra Regione, Federfarma e Assofarm Marche per le vaccinazioni anche nelle farmacie – ricorda Luciano Diomedi, direttore della Farmacia Comunale – e che grazie alla Regione ha visto in poco tempo aumentare le dosi a nostra disposizione, proprio per andare incontro alle richieste che arrivano e che riusciamo a soddisfare».

E domenica 30 gennaio nuovo Open Day dalle ore 8.30 alle ore 13, sempre senza prenotazione. «La farmacia comunale di Fermo è sempre più al servizio dei cittadini, tanto più in questo momento storico ed è veramente grande l’impegno di tutto il Personale che ringraziamo a favore della collettività» hanno evidenziato gli Assessori Alessandro Ciarrocchi alle Partecipate e Mirco Giampieri alle Politiche Sociali.

«Oltre alla normale attività ed alle preparazioni galeniche, proseguono anche i tanti servizi che la Farmacia sta dando e che continua a fornire nell’assolvere la sua funzione sociale, come anche il servizio Cup per prenotare prestazioni mediche. A breve, inoltre, verrà anche pubblicato il bando per l’assunzione di un farmacista in più da aggiungere all’organico esistente» ha detto l’Amministratore Unico di Pharma.com Andrea De Santis.Farm