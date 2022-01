Messa in sicurezza delle coperture del Montani, la Provincia affida i lavori alla EdilPm

FERMO - L’appalto è finanziato con fondi della Protezione Civile Nazionale, che comprendono anche i lavori analoghi già ultimati per il Convitto ed il Liceo Artistico di Porto San Giorgio. Nei prossimi giorni si provvederà alla consegna dell’area per procedere alle operazioni preliminari di allestimento del cantiere e all’avvio dei lavori dopo la stipula del contratto di appalto dal valore di 1.081.219,32 euro

27 Gennaio 2022 - Ore 13:02 ...

Sono stati affidati i lavori denominati “Messa in sicurezza delle coperture dell’istituto Girolamo e Margherita Montani di Fermo” alla ditta EdilPm di Fermo per un importo netto contrattuale di euro 1.081.219,32.

L’intervento potrà essere effettuato grazie alla capacità e all’impegno dell’ufficio tecnico della Provincia e grazie all’autorità giudiziaria, che con provvedimento del 14-01-2022 ha predisposto il dissequestro dell’area in questione, al fine di consentire l’acceso all’edificio scolastico che era stato interdetto in via precauzionale dal novembre 2018.

L’appalto è finanziato con fondi della Protezione Civile Nazionale, che ricomprendono anche i lavori analoghi già ultimati per il Convitto Montani di Fermo ed il Liceo Artistico di Porto San Giorgio, nonché per l’ulteriore Fermo. Nei prossimi giorni si provvederà alla consegna dell’area per procedere alle operazioni preliminari di allestimento del cantiere e, successivamente, all’avvio vero e proprio dei lavori dopo la stipula del contratto di appalto.

La notizia è stata accolta con grande soddisfazione dal presidente Ortenzi che commenta: «Con la realizzazione di questi lavori si restituisce una prospettiva importante al Montani. Inoltre, grazie anche all’ordinanza speciale scuole emanata dal Commissario Legnini con l’ausilio di Regione Marche, con cui sono stati assegnati alla Provincia di Fermo fondi per circa 53 milioni di euro a favore dei vari istituti superiori, si apre una nuova fase che porterà ad un sicuro rilancio dell’offerta scolastica e formativa sul nostro territorio».

Positivo il commento del consigliere con delega all’edilizia scolastica Pisana Liberati che aggiunge: «Un passaggio significativo nel recupero del patrimonio edilizio scolastico che sarà il primo di una serie di rilevanti interventi. All’assessore Castelli, sempre molto attento alle problematiche del territorio, va un sentito ringraziamento. Finalmente riusciremo a restituire spazi adeguati ai nostri studenti che, in questi ultimi due anni, sono stati tanto penalizzati nella socialità scolastica. Una delle mie priorità sarà sicuramente l’ampliamento e il miglioramento dell’offerta formativa».