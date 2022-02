Covid: tre i ricoveri in meno, nove morti nelle Marche. Attesa per il verdetto sulla zona arancione

IL BOLLETTINO del Servizio Sanità/2 - I parametri sono ancora sopra la soglia. Attesa per la decisione del Ministero

3 Febbraio 2022 - Ore 17:13 ...

Ci sono tre ricoveri in meno rispetto a ieri nelle strutture ospedaliere della regione. Nove i morti positivi al Covid, avevano tutti delle patologie pregresse. L’estrema sintesi del report con la situazione complessiva, registrata oggi dal Servizio Sanità della Regione, definisce quella che è la situazione attuale nelle Marche: i parametri sono sopra la soglia della zona arancione. La valutazione del Ministero, dopo che la scorsa settimana era saltata, sarà compiuta domani mattina, fanno sapere dalla Regione.

Per quanto riguarda le vittime sono morti un 58enne di Loreto e una 57 di Ancona, un 85enne di Urbino, una 91enne di Petriano, un 94enne di Fano, una 96enne di Ascoli e una 86enne di San Benedetto, un 74enne di Castorano e un 96enne di Monteprandone.

Venendo ai ricoveri, sono tre in meno rispetto a ieri nelle strutture ospedaliere delle Marche. Nel dettaglio: tre in meno in terapia intensiva, 4 in più in reparti non intensivi, due in più in semintensiva, 41 i dimessi. Nel complesso ci sono quindi 395 pazienti negli ospedali della regione, più 64 nei pronto soccorso che non sono conteggiati non essendo ricoverati.