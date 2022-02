Tarantini Assicura ricerca consulente assicurativo a Porto Sant’Elpidio

5 Febbraio 2022

Tarantini Assicura, agenzia presente sul territorio da 46 anni con il marchio Groupama, offre un’opportunità di lavoro da prendere in considerazione. Infatti dopo aver recentemente acquisito Axa e Prima assicurazioni per consolidare l’offerta, amplia anche il team per potenziare la capillarità sul territorio e ascoltare le esigenze dei più giovani. Pertanto il Consulente Assicurativo di cui sono alla ricerca si inserirà in un’equipe consolidata e altamente professionale, tra cui emerge lo stimato Enzo Tarantini, supportato alla guida dell’azienda dai figli Annalisa e Stefano e 16 tra impiegati e team di vendita: «Abbiamo tre marchi di primo livello e questo permette di rispondere alle varie necessità che si prospettano nel campo assicurativo. Questo agevola il professionista in quanto può attingere da una vasta gamma di opzioni da proporre al cliente». L’agenzia, infatti, intende creare delle condizioni di lavoro favorevoli, supportando la propria squadra. «Crediamo molto sia nelle abilità professionali dei nostri collaboratori, sia nelle qualità caratteriali. Si è formato un buon gruppo ed è in continuo sviluppo, lo scorso anno abbiamo acquisito quattro new entry di cui siamo soddisfatti. Attualmente gradiremmo trovare un ragazzo di Porto Sant’Elpidio, tra i 25 ed i 40 anni, che copra una fascia di età intermedia in modo da comprendere anche le necessità dei più giovani».

Tuttavia quando quest’ultimi si affacciano sul mondo del lavoro desiderano il ‘posto fisso’, quindi, perché un ragazzo dovrebbe scegliere la professione di assicuratore? «È una tipologia di lavoro differente – illustrano – Garantisce stabilità economica e libertà nell’organizzare la propria vita, ma serve del tempo per conquistarla, quindi si addice di più ad una persona con uno spiccato senso organizzativo e partecipativo». È importante anche che sia conosciuta sul territorio, in particolare nella città di Porto Sant’Elpidio, dove si concentra la ricerca del neo-collaboratore. Ma esattamente, a quale profilo deve rispondere il candidato? Lo chiariscono i Tarantini: «Sicuramente è necessario che sia professionale, intraprendente, propositivo e in grado di recepire le istanze del cliente. Siamo disposti anche ad ingaggiare dei plurimandatari, con i quali accettiamo anche il confronto ed il posto è davvero aperto a tutti. Tuttavia teniamo a precisare che non sarà un lavoro impiegatizio. Ormai le nuove tecnologie hanno sostituito le precedenti mansioni. Al professionista si richiedono compiti differenti”. Perciò continua l’espansione della Tarantini Assicura che, oltre a nuove assunzioni di consulenti assicurativi, è in procinto di inaugurare una nuova filiale a Civitanova Marche. La diffusione della ditta quindi non si limita al territorio fermano ma tende ad ampliare gli orizzonti. «Il neoassunto entrerà a far parte di un gruppo di persone che puntano fortemente su questo settore e crede nei valori del lavoro di squadra – chiosano -. A noi preme creare un team qualificato, efficiente e pronto a nuove sfide. Organizzazione e crescita sono i nostri mantra».

Per info contattare lo 0734.672490 o inviare una mail a portosangiorgio@tarantini.it

