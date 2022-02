Covid, 3.213 nuovi casi nelle Marche. Un altro ricovero in intensiva, 8 morti

I DATI dell’Osservatorio epidemiologico – Nelle ultime 24 ore testati 8.087 tamponi nel percorso nuove diagnosi, positivo il 39%. Il tasso cumulativo in calo a 1.400. Nel Fermano riscontrati 353 contagi

9 Febbraio 2022 - Ore 12:01 ...

AGGIORNAMENTO DELLE 15,40 – Un ricovero in più e otto morti. E’ questo il bilancio che emerge dal bollettino aggiornato dell’Osservatorio epidemiologico. Sul fronte della pressione ospedaliera, nelle ultime 24 ore, c’è stato un nuovo ricovero in terapia intensiva, invariato il saldo in area medica. Ad oggi quindi i pazienti Covid nelle Marche sono 367: 51 in terapia intensiva e 316 in area medica. Nel primo caso la percentuale di occupazione dei posti letto è al 19,9%, nel secondo al 30,7%. A questi si aggiungono 51 persone nei pronto soccorso, di cui 3 a Camerino, 6 a Civitanova e 12 a Macerata. Tra le vittime, tre erano del Maceratese: un 88enne di Montecosaro, un 92enne di Morrovalle e un 88enne di Monte San Giusto. A loro si aggiungono: un 90enne di Montedinove, un 68enne di Rapagnano, un 91enne di Piandimeleto, un 57enne di Jesi e una 80enne di Fermo.

Sono 3.213 i nuovi casi di Covid nelle Marche. E’ quanto comunica l’Osservatorio epidemiologico delle Marche dopo l’esame, nelle ultime 24 ore, di 10.514 tamponi: 8.087 nel percorso nuove diagnosi e 2.427 nel percorso guariti. L’incidenza dei positivi è dunque al 39%, mentre il tasso cumulativo di contagi ogni 100mila abitanti scende a 1.400. La provincia che ha fatto registrare più contagi è Ancona (877), seguono: Macerata (800), Pesaro-Urbino (597), Ascoli (460), Fermo (353), 126 da fuori regione. Di questi, 968 sono tra under 18, 165 tra 19-24 anni, 794 tra 25-44 anni, 699 tra 45-59 anni, 313 tra 60-69 anni, 274 tra over 70. I sintomatici sono 567.