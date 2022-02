“Di Sera”…a Radio FM1, si parte

NOVITA' Dai grandi temi filosofici ai consigli di esperti professionisti, passando per la passione per la cucina o per gli animali fino ad arrivare alla salute e alla medicina, “Di Sera” su RadioFm1 l’intrattenimento sarà diversificato e qualificato in una sorta di versione aggiornata del tradizionale e storico Notturno

13 Febbraio 2022 - Ore 09:11 ...

“C’è qualcosa di molto facile che io possa fare, accendere la radio e mettermi ad ascoltare…”. Così cantava Eugenio Finardi in “La Radio”. E da lunedì 14 febbraio non resta che seguire il suo consiglio perché sulle frequenze di RadioFm1 arriva “Di Sera”, il nuovo programma della storica radio fermana, tra le più longeve emittenti d’Italia e delle Marche. A partire dalle 21.30, dal lunedì al venerdì, gli speakers con selezionati ospiti in studio, approfondiranno argomenti di ogni genere con interventi telefonici dei radioascoltatori in diretta. Dai grandi temi filosofici ai consigli di esperti professionisti, passando per la passione per la cucina o per gli animali fino ad arrivare alla salute e alla medicina, “Di Sera” su RadioFm1 l’intrattenimento sarà diversificato e qualificato in una sorta di versione aggiornata del tradizionale e storico Notturno.

Gli ascoltatori potranno intervenire in diretta telefonica allo 0734.620707 con domande o curiosità oppure potranno inviare messaggi whatsapp al 334.2275000. Alla regia si alterneranno le voci di Riccardo Minnucci, Roberto Mazzaferro, Francesco Nicastro Del Lago, Alessandro Luzi e Daniele Iacopini per una trasmissione che possa essere di stimolo alla riflessione, intrattenimento e piacevole compagnia. Non mancheranno infatti intermezzi musicali. Ad esordire domani 14 febbraio sarà Riccardo Minnucci che intervisterà il docente universitario di filosofia Luca Alici di Grottazzolina sul tema dell’innovazione tecnologica. Martedì sarà la volta di Roberto Mazzaferro e Francesco Nicastro Del Lago che, forti della loro esperienza con la trasmissione “Una bottiglia per due” intervisteranno “Di Sera” due conosciutissimi cuochi del nostro territorio: Alessandro Pazzaglia (“senatore a vita” della Federazione Italiana Cuochi) e Guido Tassotti (Presidente dell’Assocuochi della provincia di Fermo) che parleranno di ricette della tradizione. Mercoledì 16 febbraio sarà la serata dedicata alla medicina. In studio con Roberto Mazzaferro, la dott.ssa Maria Flavia Spagna, Direttore dell’Area comunicazione e Formazione Asur Marche. Giovedì sarà Alessandro Luzi ad intervistare il veterinario Francesco Ciribè che risponderà a domande e curiosità sui vostri fedelissimi animali domestici ed infine venerdì 18 febbraio, a concludere la prima settimana “Di Sera” sarà l’avvocato Donatella Sciarresi, presidente della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Fermo, intervistata dal giornalista Daniele Iacopini.

Imperdibili serate su RadioFm1. Basterà sintonizzarsi sulle frequenze Fm (101.0 da Fermo e dintorni, Macerata e dintorni, Amandola ed entroterra Fermano; 93.8 dalla costa fermana e maceratese; 88.9 da Petritoli e valle dell’Aso) o in streaming senza confini scaricando l’APP di RadioFM1 e dal sito www.radiofm1.it.

E per concludere con le parole di Eugenio Finardi: Di Sera sarà bello seguire RadioFm1 perché “Con la radio si può scrivere, leggere o cucinare, non c’è da stare immobili, seduti lì a guardare. E forse proprio questo che la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare”.