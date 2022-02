FdI tra manifestazione in piazza e conferenza per non dimenticare le Foibe: «Basta odio, no alle violenze»

FERMO - I vertici locali di FdI, dopo il raid subito dalla sede fermana del Partito, si dicono «soddisfatti della buona riuscita delle iniziative organizzate che hanno visto, quest’ultime, la grande partecipazione delle istituzioni e della cittadinanza della provincia fermana».

“Abbiamo sempre raccontato quello che è il Giorno del Ricordo – esordisce Andrea Putzu, Consigliere regionale di FdI e Presidente della II Commissione Consiliare – e lo abbiamo sempre fatto rivolgendoci a tutti quegli italiani che non si vergognano della propria storia e della propria nazione, con l’intento di onorare il grandissimo esempio di tutte quelle persone che andarono incontro alla morte o all’esilio pur di rimanere italiane. Il loro immane sacrificio rappresenta per noi una grande spinta che ci porta ogni giorno a dare il nostro contributo per costruire un’Italia migliore da dare ai nostri figli”. Il Consigliere Putzu, dopo aver ringraziato per la presenza anche Elena Leonardi, sua collega in Consiglio regionale tra i banchi della maggioranza, torna anche sulla vicenda della sede provinciale di Fratelli d’Italia ringraziando “tutto il mondo delle istituzioni e tutte le forze politiche, anche di opposizione, che hanno voluto stigmatizzare il grave atto vandalico e che hanno manifestato la loro solidarietà nei nostri confronti».

“Una risposta chiara e netta; chi voleva dare un segnale di sopraffazione ha solo prodotto l’effetto contrario – questa la dichiarazione del coordinatore provinciale di FdI Fermo Andrea Balestrieri, in merito ai fatti avvenuti durante la settimana, a cui si sono aggiunte quelle relative alle iniziative che il partito ha organizzato sulla tema in tutta la Provincia – la partecipazione a Porto Sant’ Elpidio e a Fermo hanno chiaramente dimostrato che la violenza appartiene ai deboli e a chi ancora oggi, nel 2022, vuole negare pagine di storia di questa nostra Italia. Ringrazio chi è venuto a manifestare in piazza del Popolo a Fermo, le sezioni di Fratelli d’Italia venute da tutte le province marchigiane e Gioventù Nazionale per il grande collante che sta creando su questo territorio».

Al coro delle dichiarazioni si aggiunge anche la componente giovanile del partito con il coordinatore regionale di Gioventù Nazionale, Maicol Pizzicotti Busilacchi, e il rispettivo provinciale Pier Giorgio D’Amico. Entrambi si considerano soddisfatti nell’aver visto «tanti giovani, simpatizzanti del movimento e non, che sono accorsi alla manifestazione e che lasciano ben sperare per le future attività che verranno organizzate da qui in avanti. Ringraziamo anche – dichiarano i due – tutte le persone che sono accorse in sede per la conferenza che avevamo organizzato e che nonostante tutto abbiamo portato a termine, grazie anche alla presenza dell’Associazione A.N.V.G.D., rappresentata dal presidente per le Marche Sud Orazio Zanetti e da Elisabetta Sabbatini e grazie anche all’intervento di Ettore Pelati, dottore in Storia e appartenente anch’esso a Gioventù Nazionale».

Al coordinatore comunale di FdI Fermo Rossano Romagnoli spettano invece i ringraziamenti finali. «Siamo orgogliosi della presenza dell’onorevole di FdI Lucia Albano e lo siamo ancora di più se pensiamo che nella stessa Piazza del Popolo, dove abbiamo manifestato, nell’estate del ’47 venne accolto suo padre, il maggiore Giovanni Battista Albano, dopo l’esilio dalla sua Fiume, lo stesso che ieri – conclude Romagnoli – ha portato dentro la nostra sede la sua testimonianza insieme a quella di un’altra esule, Livilla Sivocci, originaria di Pola».