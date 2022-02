Quartiere Faleriense, il nuovo direttivo si presenta: «Decoro urbano, viabilità ed eventi turistici le nostre priorità»

PORTO SANT'ELPIDIO - Il presidente dell'associazione sarà Giuseppe Polimeno, la vice Rosita Trobbiani e la segretaria Ambra Di Rosa. A completare il gruppo ci sono tutte quote rosa: Catia Diomedi, Cristiana Funari, Vittoria Tommasetti e Nicoletta Berdini. Raccolgono l'eredità lasciata da Tiziano Giosuè: «Questo quartiere mi ha dato tanto e io ho contraccambiato donandogli il tempo libero degli ultimi 15 anni della mia vita. Non sarò più in prima linea ma continuerò a dare il mio contributo»

di Leonardo Nevischi

Si è ufficialmente rinnovata l’associazione del quartiere Faleriense che, lo scorso 31 gennaio, ha eletto il nuovo direttivo che opererà per i prossimi tre anni. Tra volti nuovi e conferme, spicca la preponderanza delle quote rosa: infatti, oltre al nuovo presidente Giuseppe Polimeno, ci saranno la vice Rosita Trobbiani, la segretaria Ambra Di Rosa e le consigliere Catia Diomedi, Cristiana Funari, Vittoria Tommasetti e Nicoletta Berdini.

Essi raccoglieranno l’eredità lasciata da quello che negli ultimi 15 anni è stato il deus ex machina della festa del Sacro Cuore nel quartiere più popoloso di Porto Sant’Elpidio. «Questo quartiere mi ha dato tanto ed io ho dato a lui – ha esordito l’ormai ex presidente Tiziano Giosuè -. Ho donato il tempo libero degli ultimi 15 anni della mia vita a questo quartiere e sono convinto che coloro che mi succederanno si spenderanno per dare lustro alla Faleriense riportando la festa più antica delle Marche ad alti livelli ed occupandosi dell’arredo urbano, della viabilità e dell’organizzazione di eventi che fungano da traino per il turismo. Quest’anno prevedo un boom di presenze nella nostra Porto Sant’Elpidio e i turisti che verranno dovranno trovare un quartiere curato e accogliente. Di solito, negli anni passati, le prime richieste per gli appartamenti estivi pervenivano a Pasqua, ma quest’anno abbiamo già ricevuto delle domande – spiega Giosuè -. Non sarò più in prima linea ma continuerò a dare il mio contributo e garantirò il mio supporto al nuovo direttivo per portare avanti quanto realizzato negli anni passati».

Un nuovo direttivo che, a differenza delle elezioni precedenti, è stato eletto con le votazioni delle liste. «È stato riscontrato che con le votazioni normali prendevano voti 10 persone e le prime 7 dovevano formare il direttivo, pur non essendo affiatati e compatibili. Così – spiega Giosuè – si è proceduto con la presentazione di liste già amalgamate alle quali si sarebbero dovute stabilire solo le singole cariche da ricoprire».

Alla fine a spuntarla è stata la prima lista che vedeva Giuseppe Polimeno come nuovo presidente. È partenopeo, ma sono 15 anni che vive a Porto Sant’Elpidio dove ha aperto la sua attività. «Spero di essere all’altezza di ricoprire l’incarico che Tiziano da 15 anni ha portato avanti con passione, tempo e sacrifici – ha detto -. Da quando mi sono trasferito mi sono innamorato della Faleriense e non tornerei mai indietro. In passato ho collaborato con il comune per la festa del Primo Maggio, per quella della bandiera blu e per il Triathlon, ma non sono mai stato presidente di un’associazione così grande. Da tre anni, in qualità di commerciante e grazie all’associazione Faleria Enjoy, mi sono fatto un’idea dell’importanza del mio nuovo ruolo, ma almeno all’inizio avrò bisogno del supporto di Tiziano per proseguire sul percorso da lui intrapreso. Io prometto umiltà e grinta e posso garantire che con i miei compagni di viaggio si è creato già un gruppo affiatato: sono tutte persone della Faleriense e questo è fondamentale perché solo vivendo il quartiere si può venire a conoscenza delle problematiche dei cittadini».

Del nuovo direttivo, l’unica non propriamente geolocalizzata alla Faleriense sarà la vicepresidente Rosita Trobbiani, residente a Sant’Elpidio a Mare, ma ha garantito che «ce la metterò tutta per dare il mio apporto. Avrò poco tempo da dedicare all’associazione ma mi spenderò per dare una mano nell’organizzazione e nel reperimento delle risorse».

«Mi ero proposta per prendere l’eredità di Tiziano – ha aggiunto Gioia Giandomenico palesando l’iniziale intento di accorpare l’associazione di quartiere insieme alla sua associazione di commercianti (Faleria Enjoy) – tuttavia da statuto ho appreso che chi ricopre un ruolo politico non può rivestire anche questo incarico, per cui ho fatto un passo indietro. Comunque nessun altro sembrava interessato a prendersi tale impegno, così mi è sembrato opportuno dare una possibilità e far mettere in mostra chi si spende e si dà da fare per il quartiere senza chiedere mai nulla in cambio. Sono convinta che nello stesso modo in cui riusciamo a dare luce a tutta via Marina in occasione delle festività come San Valentino o la festa della Donna, loro riusciranno a fare un grande lavoro con l’intero quartiere. Tra un anno io mi candiderò alle prossime elezioni amministrative ed, a prescindere da quello che sarà il mio percorso politico, mi auguro che questa associazione potrà contare sulla collaborazione con l’amministrazione comunale».

A tal proposito, ad intervenire è stata l’assessore ai rapporti con i quartieri, Patrizia Canzonetta, che ha concluso: «Il quartiere è sempre stato una cassa di risonanza per l’amministrazione e sono certa che sarà ancora così perché vedo un direttivo composto dal giusto mix di giovani e figure con esperienza. Ho notato subito uno spirito positivo e propositivo e, nei limiti di quello che si potrà fare, noi saremo sempre disponibili. Ringrazio Tiziano che si è speso molto per questo quartiere, rubando tempo prezioso alla sua famiglia e alla propria attività».