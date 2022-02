Lotta all’epilessia, il Comune illumina di viola la fontana di viale Cavallotti

PORTO SAN GIORGIO - Iniziativa di carattere simbolico da parte della municipalità rivierasca volta a sensibilizzare i più sulle problematiche legate a tale patologia. L’Associazione Marchigiana per la lotta Contro l’Epilessia (Amce), insieme alla coordinatrice Lice per le Marche Nicoletta Foschi, hanno ringraziato per la partecipazione all’iniziativa

Il Comune ha aderito alle iniziative della Giornata internazionale contro l’Epilessia, illuminando ieri sera di color viola la fontana di viale Cavallotti.

E’ volta a sensibilizzare la popolazione sui pregiudizi e sullo stigma ancora presenti riguardo a questa malattia, nonostante i progressi scientifici e sociali.

L’epilessia è una problematica neurologica con coinvolgimento sociale e psicologico, riguarda l’1% della popolazione nel mondo senza differenze nel sesso ed etnia. I principali pregiudizi sono legati all’idea che si tratti di una malattia mentale e che sia sempre trasmessa geneticamente.

I soggetti affetti vengono discriminati, considerati inferiori e da evitare per via delle crisi. Ne risultano isolamento sociale, minori livelli occupazionali, difficoltà nei rapporti sentimentali. Per tali motivi c’è la tendenza a nascondere la malattia con conseguente minore possibilità di cura e di guarigione, oltre a sviluppare psicopatologie di tipo depressivo ed ansioso.

