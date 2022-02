Nuova beffa per la Sutor, Teramo espugna la Bombonera in volata

SERIE B - Nonostante la prestazione più che positiva, la compagine gialloblù esce nuovamente battuta, tra le mura amiche, con l'amarezza rappresentata dal quoziente numerico: tra i calzaturieri ed il successo ancora una volta la miseria di un punto. Al palace di via Martiri d'Ungheria finisce 59-60 nel segno della Rennova

MONTEGRANARO – Un’ altra occasione sciupata nel giro di appena sette giorni.

La Sutor Montegranaro è stata sconfitta nuovamente in volata e per un punto in casa contro la Rennova Teramo a Spicchi dopo una partita che i ragazzi di Cagnazzo hanno interpretato al meglio. Siamo qui a ripeterci, quando si perde di un punto è chiaro che gli episodi fanno la differenza però, la squadra, mai come stavolta ha dato tutto trovando altri interpreti importanti come Montanari e Re che saranno importanti da qui al termine della stagione.

Poteva esserci il tanto sospirato aggancio a Giulianova invece si è palesata l’ennesima beffa, perché nel finale è venuta fuori l’esperienza degli avversari che sono rientrati e hanno chiuso la contesa dalla lunetta quando dal campo non riuscivano a rendersi pericolosi. Peccato davvero, e non sarà facile resettare questa nuova battuta d’arresto arrivata in volata. Ora staff e giocatori dovranno subito concentrarsi sulle altre sfide e sperare che prima o poi la dea bendata possa avere un occhio di riguardo diverso nei confronti dei gialloblù.

IL TABELLINO

SUTOR MONTEGRANARO 59: Masciarelli 12, Galipò 4, Montanari 11, Korsunov 4, Alberti 3, Re 7, Ambrogi ne, Barbante ne, Verdecchia ne, Mariani ne, Botteghi 4, Crespi 14. All. Cagnazzo

RENNOVA TERAMO A SPICCHI 60: Ticic ne, Guilavogui; Bottioni 10, Bertocco 12, Antonelli 14, Bonci 4, Ragonici ne, Di Donato 3, Cipriani 6, Triassi, Cucco 11, Di Febo ne. All. Salvemini

ARBITRI: Rezzoagli di Rapallo e Berlangieri di Trezzano sul Naviglio

PARIALI: 16-19, 31-33, 47-50

NOTE: Tl: Sutor 6/10, Teramo 12/16. Tiri da 3 punti: Sutor 1/24, Teramo 6/27. Rimbalzi: Sutor 47, Teramo 41

LA CRONACA

Partenza con in freno a mano tirato per entrambe le squadre poi dopo il 7-8, gli abruzzesi provavano a scappare, 8-14 a metà del primo periodo. Korsunov provava a fermare l’emorragia , Bertocco da tre punti però regalava il massimo vantaggio a Teramo, 10-17 dopo 5’30”. La Sutor si riorganizza e con un controparziale di 6-0 arrivato con quattro punti di Masciarelli e due di Galipò si riporta in scia dell’avversario, 16-17. Il primo periodo si chiude sul 16-19.

Le cose rimangono immutate nel secondo periodo con Crespi che riporta avanti la sua squadra al 13’, 22-21. Da qui in avanti la gara resta molto equilibrata e al riposo lungo il punteggio è di 31-33. Al ritorno in campo, sei punti consecutivi di Antonelli portano gli abruzzesi al massimo vantaggio, 31-39. La Sutor con Montanari, Masciarelli e Re rimane in scia, 38-41. Cucco prova a dare ancora uno strappo dall’arco dei 6,75 Galipò e Crespi sono sempre pronti a rispondere e al 30’ la sfida è tutta aperta, 47-50.

Nell’ultimo quarto la Sutor inserisce la marcia giusta e con un parziale di 10-2 vola sul più 5, 57-52, Cucco con una tripla riduce il disavanzo, 57-55. Montanari dopo un periodo in cui le due squadre non hanno trovato la via del canestro prova a dare uno strappo, 59-55 a 2’30” dal termine. Teramo in attacco non riesce ad incidere così cerca la lunetta come ancora di salvezza. Prima Bertocco e poi Antonelli firmano il pari, 59-59 a 48” dal termine. Nel finale la Sutor ha due possibilità di attaccare consecutive e le fallisce, all’ultimo secondo dell’ultimo attacco di Teramo la difesa gialloblù viene sanzionata con un fallo. In lunetta va Bottioni che sbaglia in primo e segna il secondo per il 59-60. L’ultimo attacco dei calzaturieri non porta neanche al tiro e così finisce con la sconfitta in volata per 59-60, una battuta d’arresto difficile da digerire dopo una partita ben giocata.

LE DICHIARAZIONI

«Abbiamo disputato un’ottima partita – ha detto il coach Damiano Cagnazzo – contro una squadra molto forte che nelle ultime sei partite disputate ne aveva vinte quattro. Siamo stati capaci in tutta la partita di controbattere la loro fisicità e le difese molto tattiche che ci hanno proposto trovando anche ottime soluzioni. Poi purtroppo, ogni tipo di partita è fatta anche da episodi che anche stavolta non hanno girato a nostro favore e d’ora in poi dovremo cercare di portare anche gli episodi dalla nostra parte».