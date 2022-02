Due milioni di euro per la piscina riabilitativa. Senzacqua:«Così la Lega punta ai fatti»

PORTO SAN GIORGIO - Il capogruppo della Lega, Fabio Senzacqua, plaude allo stanziamento di 2,2 milioni di euro deciso dalla Regione Marche per completare la piscina riabilitativa prevista nell'ex ospedale sangiorgese. «Valido esempio del nostro approccio costruttivo ad una politica che sa mettere da parte le logiche di partito per dare risposte concrete e puntuali ai cittadini».

23 Febbraio 2022 - Ore 16:32 ...

«Tra il dire e il fare a Porto San Giorgio c’è di mezzo la nuova sanità regionale a trazione Lega. Dopo un’attesa di decenni, con lo stanziamento di 2,2 milioni dai fondi Pnrr, sarà realizzata la piscina riabilitativa che andrà a completare la struttura sanitaria riaperta a settembre scorso. La politica delle intenzioni non è nelle corde della Lega che punta ai fatti e al gioco di squadra con la sua filiera di governo». Così il capogruppo salviniano in Consiglio comunale, Fabio Senzacqua, sottolineando il lavoro della Lega e del centrodestra regionale nel complesso settore della sanità.

«La piscina riabilitativa che realizzeremo a Porto San Giorgio è un valido esempio del nostro approccio costruttivo ad una politica che sa mettere da parte le logiche di partito per dare risposte concrete e puntuali ai cittadini – aggiunge Senzacqua – grazie al supporto del nostro consigliere regionale Marco Marinangeli, che ha rappresentato con forza le istanze del territorio ai tavoli regionali, e alla collaborazione con l’assessore Saltamartini e l’onorevole Lucentini, mettiamo a disposizione della sanità territoriale, e non solo, un riferimento d’eccellenza nelle cure riabilitative. La piscina e il robot fisiatrico di ultima generazione recentemente acquisito con una donazione, unico disponibile in una struttura pubblica sui 2 presenti in totale nelle Marche, consentiranno a Porto San Giorgio di diventare un riferimento all’avanguardia nel settore con indubbie ricadute sul territorio in termini di servizi e prospettive».

Sa. Ren.