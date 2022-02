La denuncia della San Giorgio Energie: «Telefonano e girano per le abitazioni spacciandosi per nostri addetti»

PORTO SAN GIORGIO - L'amministratore delegato della San Giorgio Energie: «Vengono fornite ai consumatori false o inesatte informazioni sul mercato e sui prezzi al solo scopo di strumentalizzare la situazione per interessi personali o di parte. Così facendo si crea un danno alla collettività con comportamenti scorretti. Gli sportelli sono a disposizione dei cittadini anche per la rateizzazione delle bollette»

24 Febbraio 2022

«Da questa settimana molti nostri clienti ci stanno chiamando e si stanno recando al nostro sportello di via Veneto per segnalarci la ricezione di telefonate o la visita nelle loro abitazioni da parte di soggetti che si qualificano come referenti di Comune di Porto San Giorgio o San Giorgio Energie per informarli dell’obbligo (inesistente) di procedere al cambio di fornitore di luce e gas».

A denunciare l’accaduto è l’amministratore della San Giorgio Energie, Maurizio Iezzi: «È un comportamento del tutto scorretto – prosegue – che approfitta delle criticità del momento anche sul fronte energetico. Vengono fornite ai consumatori false o inesatte informazioni sul mercato e sui prezzi al solo scopo di strumentalizzare la situazione per interessi personali o di parte. Così facendo si crea un danno alla collettività che fortunatamente può contare sugli sportelli e sul personale della San Giorgio Energie per ricevere una corretta informazione ed essere aggiornata sulla situazione attuale del mercato. Con l’occasione comunichiamo che la San Giorgio Energie, alla luce degli elevati importi delle bollette invernali dovuti agli aumenti del prezzo del gas importato in Italia e proveniente dalla Russia, ribadisce la propria disponibilità a rateizzare i pagamenti per contribuire in qualche modo a supportare le difficoltà dei propri clienti nel rispettare le scadenze».