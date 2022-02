Porto Sant’Elpidio omaggia l’ammiraglio Enrico Moretti con la cittadinanza onoraria

25 Febbraio 2022

L’ammiraglio ispettore Enrico Moretti è cittadino onorario di Porto Sant’Elpidio. A conferirgli tale onorificenza è stato, con voto unanime, il Consiglio comunale su una proposta nata dal sindaco Nazareno Franchellucci e condivisa da tutta l’amministrazione.

Enrico Moretti, nato a Sant’Elpidio a Mare ma cresciuto a Porto Sant’Elpidio, dopo aver conseguito il diploma di maturità classica nel 1978 e la laurea in giurisprudenza all’Università degli studi di Macerata nel 1982; nel 1983 è entrato a far parte della Marina Militare, nel corpo delle Capitanerie di Porto. Dopo il corso in Accademia Navale ed i periodi di imbarco sull’incrociatore “Andrea Doria” e su unità della marina mercantile, nel 1985 è stato destinato alla Capitaneria di Porto di Ancona.

Dal 1992 al 1995 è stato Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche per poi essere trasferito presso la Capitaneria di Porto di Pescara dove, nel periodo 1998-2006, è stato Comandante in II. Trasferito presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ha ricoperto, dal 2006 fino a settembre 2010, l’incarico di capo del Nucleo Speciale di intervento, un elemento di organizzazione posto alle dirette dipendenze del Comandante Generale incaricato di svolgere attività di indagine e di polizia giudiziaria nei settori di competenza del Corpo. Dal mese di settembre 2010 fino al 5 settembre 2014 è stato Capo del Compartimento marittimo e Comandante del Porto di Savona. Dal settembre 2014 fino al 26 gennaio 2018, invece, è stato il Comandante regionale di Abruzzo-Molise ed Isole Tremiti con sede a Pescara. Dal 27 gennaio 2018 fino al 19 dicembre 2021 è stato Comandante regionale delle Marche, con sede ad Ancona.

Dagli inizi della sua carriera fino al giorno del concedo del dicembre scorso, Moretti è stato insignito di diverse decorazioni ed onorificenze come la nomina di Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana, la medaglia d’argento al merito di lungo comando, la croce d’oro per anzianità di servizio (25 anni) e la medaglia d’oro al merito dell’ambiente.

Dopo l’approvazione della delibera il sindaco Nazareno Franchellucci ha consegnato all’Ammiraglio, presente in sala, una targa per suggellare il riconoscimento e per i particolari meriti professionali ed umani e per aver reso lustro con la sua persona alla città di Porto Sant’Elpidio. «Il conferimento della Cittadinanza onoraria – ha spiegato il sindaco Nazareno Franchellucci – è la più alta manifestazione di apprezzamento di una comunità nei confronti di persone che si sono distinte per l’attività svolta o per singole azioni particolarmente significative. Le molteplici onorificenze conquistate, il prestigio di una carriera militare svolta sempre con la massima professionalità hanno fatto dell’Ammiraglio Moretti un esempio di vita e rettitudine per l’intera comunità che crediamo condivida con l’Amministrazione il sentimento di apprezzamento che abbiamo voluto suggellare con questo riconoscimento».