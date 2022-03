Il parco dell’osservatorio astronomico diventa il centro dell’Urban Sport activity weekend: pubblicati i primi avvisi

SANT'ELPIDIO A MARE - A seguito del cofinanziamento relativo al bando "Sport nei parchi" , è stato pubblicato l'Avviso per le associazioni e le società sportive dilettantistiche che gestiranno l'area verde nel quartiere di Castellano per lo svolgimento di attività sportiva gratuita. Candidature da inviare entro le ore 13 del 31 marzo

8 Marzo 2022 - Ore 19:08 ...

di Leonardo Nevischi

Il parco dell’osservatorio astronomico di Castellano diventa il centro dell’Urban Sport activity weekend, attraverso un progetto dall’amministrazione comunale e dell’assessorato allo Sport, che mira alla collaborazione con le Associazioni e Società Sportive dilettantistiche per l’organizzazione di giornate incentrate sullo sport, sul sociale e sulla salute. L’obbiettivo che il progetto “Sport nei parchi” vuole raggiungere è realizzare attività motorie e sportive gratuite nel parco, con particolare attenzione alle finalità sociali che lo sport è capace di veicolare, con la creazione di un’area a disposizione della collettività, gestita dalle società sportive, con la disponibilità di un contributo pubblico che la Giunta Terrenzi ha a disposizione grazie alla partecipazione al bando promosso nel dicembre 2020 da “Sport e Salute”, approvato nel dicembre 2021 e realizzato in collaborazione tra Comune di Sant’Elpidio a Mare, “Sport e Salute” e le Federazioni Sportive Nazionali (Fsn), le Discipline Sportive Associate (Dsa), gli Enti di Promozione Sportiva (Eps), congiuntamente agli “Organismi Sportivi”.

«Come abbiamo dimostrato pochi giorni fa con la presenza del noto giornalista Riccardo Cucchi al teatro Cicconi, lo sport è sempre di più una vetrina per la nostra città – ha esordito il sindaco Alessio Terrenzi -. Sant’Elpidio a Mare crede molto nell’efficacia dello sport ed ora occorre promuovere le varie discipline e le diverse realtà sportive del nostro territorio». Sant’Elpidio a Mare è l’unico comune delle Marche selezionato per tale linea di intervento 2 e potrà usufruire di un budget stanziato pari a 25 mila euro. «Siamo contenti ed orgogliosi di esser stati finanziati per questo progetto e scelti tra i vari comuni candidati – ha proseguito l’assessore allo sport Alessio Pignotti -. Utilizzare aree verdi per lo svolgimento di attività motorie e sportive, informalmente, era un’idea che mi era balenata in mente durante il periodo di lockdown legato alla pandemia e sono lieto che tale suggestione alla fine sia stato evidenziata attraverso un bando specifico di cui ringrazio l’ufficio tecnico, l’architetto Monia Illuminati e la geometra Clara Montelpare per non esserselo lasciato sfuggire. Delle tre aree che avevamo selezionato a spuntarla è stata quella dell’osservatorio astronomico a Castellano, anche in virtù della vicinanza alla scuola, e questo rappresenterà un’importante occasione di sviluppo anche per un quartiere minore su cui crediamo molto».

Per quanto riguarda Sport nei parchi, in particolare per la linea di intervento 2, destinata alla creazione di isole di sport; palestre a cielo aperto gestite da associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio, saranno individuate le Asd/Ssd (almeno 3 per parco cittadino) che dovranno realizzare un programma da svolgersi gratuitamente durante il weekend, con attività di carattere ludico-sportivo dedicata a bambini e ragazzi, attività multisportive dedicata alle donne, attività sportiva per over 65 e altri target, differenziati anche a livello territoriale. Saranno inoltre identificate altre Asd/Ssd che a rotazione potranno promuovere sport meno conosciuti e innovativi. Oltre all’attività sportiva, da realizzarsi nell’arco dei 12 mesi dall’avvio del progetto, sono previste giornate a tema ‘sport e sociale’ o ‘sport e salute’, incontri formativi e informativi su tematiche specifiche, in favore dell’intera comunità, con lo scopo di promuovere messaggi e campagne di sensibilizzazione su temi sociali e sui corretti stili di vita, in collaborazione con altri soggetti e istituzioni del territorio.

In particolare, per la Regione Marche è stato pubblicato l’avviso pubblico del Comune di Sant’Elpidio a Mare co-finanziatore del progetto, per la raccolta adesioni delle società sportive del territorio. Le candidature dovranno essere inviate, attraverso la procedura descritta nell’Avviso, entro le ore 13.00 del prossimo 31 marzo 2022. Le Asd/Ssd interessate potranno consultare l’avviso pubblico e la modalità di presentazione della domanda al seguente link (clicca qui). Per informazioni: marche@sportesalute.eu