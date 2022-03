Economia e imprese, a Fermo arriva il viceministro Castelli

20 Marzo 2022 - Ore 12:31 ...

Visita nelle Marche del viceministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.

Domani il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, sarà nelle Marche per una visita alle aziende del territorio. E, per ciò che concerne il Fermano, il viceministro Castelli sarà alle ore 14,30 al calzaturificio ‘Giovanni Fabiani’ di San Marco alle Paludi, a Fermo.

Un’occasione per fare il punto sull’economia delle Marche e, in particolar modo, del Fermano e, sicuramente, per parlare dello stato di salute delle aziende della nostra provincia, a partire dalle ripercussioni derivanti dalla crisi economica, dal sisma, dalla pandemia e, da ultime, dalle sanzioni alla Russia.