Ventilazione meccanica controllata, FdI: «Funziona. A partire dalla Meloni e Acquaroli il nostro partito aveva ragione»

VMC - Le dichiarazioni dei consiglieri dal gruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche: «Speriamo che di fronte a questi numeri l’Esecutivo capisca che per fronteggiare il Covid sono queste le misure da utilizzare, non il green pass o altri provvedimenti che limitano la libertà»

23 Marzo 2022 - Ore 15:59 ...

«I risultati che emergono da questa analisi sono evidenti e danno ragione a Fratelli d’Italia e al governatore Francesco Acquaroli: i primi a credere e a investire in questa tecnologia per combattere la pandemia negli ambienti scolastici e a chiedere un intervento mirato e strutturale prima al governo Conte e poi al governo Draghi. Speriamo che di fronte a questi numeri l’Esecutivo capisca che per fronteggiare il Covid sono queste le misure da utilizzare, non il green pass o altri provvedimenti che limitano la libertà. A parlare è la nostra leader, Giorgia Meloni, a seguito della pubblicazione dello studio condotto dalla Fondazione David Hume in collaborazione con la Regione Marche che ha coinvolto 10.441 classi marchigiane, di cui 10.125 senza impianto e 316 con impianto Vmc: maggiore è il ricambio dei volumi dell’aria, maggiori sono i risultati della riduzione della contaminazione che può arrivare fino a oltre l’80%”. Queste le dichiarazioni dei consiglieri dal gruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche.

«Siamo stati lungimiranti e, soprattutto, siamo stati i primi a proporre una soluzione di questo tipo per contrastare gli effetti della pandemia ed evitare il più possibile la Didattica a distanza e tutto ciò che ne è conseguito per le famiglie. Abbiamo chiesto al Governo, attraverso i nostri massimi rappresentanti, di investire risorse in questa direzione. Ci è stato risposto che non era una soluzione percorribile. Ora, grazie al progetto pilota che ha visto protagonista la nostra Regione e fortemente voluto dal Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e dall’assessore Francesco Baldelli, il quale ha chiesto al Governo di mettere in campo l’1% del Pnrr, pari a 2 miliardi di euro, per dotare le scuole italiane di apparecchi Vmc, ci sono anche i dati a suffragare la validità della Vmc. Unica in Italia, la Regione Marche fin dal gennaio 2021 ha investito risorse proprie, 9 milioni di euro, per installare impianti di Vmc nelle scuole marchigiane e ha destinato ulteriori 3 milioni per adibire le aule con sanificatori. Continueremo a lavorare sull’efficientamento delle aule, approfondiremo il tema, faremo investimenti in tal senso, sulla base delle risorse che si renderanno disponibili. Torniamo, quindi, a chiedere al Governo un investimento in campo nazionale di circa 2 miliardi, l’un per cento del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, per dare sicurezza agli ambienti dove vive la maggior parte del loro tempo gli studenti marchigiani e gli operatori scolastici», concludono.