Al Cicconi sold out per Marco Paolini e il suo unico spettacolo nelle Marche

SANT’ELPIDIO A MARE - L’artista veneto ha letteralmente conquistato il pubblico con i suoi racconti semiseri che hanno toccato i temi più importanti degli ultimi 50 anni lanciando anche un messaggio di esortazione a difendere il pianeta.

28 Marzo 2022 - Ore 02:01 ...

di Nunzia Eleuteri

Sold out e meritatissimi applausi per lo spettacolo “Sani” di Marco Paolini andato in scena ieri sera al Teatro Cicconi di Sant’Elpidio a Mare, unico spettacolo di Paolini nelle Marche. Un monologo accompagnato dal musicista Lorenzo Monguzzi, storie autobiografiche dell’infanzia dell’autore fino a riflessioni sui tempi moderni. Riflessioni serie (e come potrebbero non esserlo, data la realtà?!) ma che hanno lasciato spazio anche a momenti di ricercata e apprezzata comicità.

“Sani viene da salus”: e da questo esordio lo spettacolo ha abbracciato i temi della sostenibilità ambientale, dell’accoglienza, della guerra, della ricostruzione post sisma del Friuli e della ripartenza post pandemia fino all’appello finale di salvaguardia del pianeta. Un susseguirsi di racconti e canti che hanno decisamente rapito il pubblico. “Il teatro è tra i media quello più anacronistico ma resta il più intimo”: con questa frase Marco Paolini ha voluto sottolineare l’importanza del teatro come ponte, come qualcosa capace di tessere relazioni.

Concetto ripreso da Gioia Corvaro, assessore alla cultura della città elpidiense che, dopo gli scroscianti applausi finali ricevuti da Paolini, ha ringraziato e salutato il pubblico ricordando quanto il settore dello spettacolo sia stato tra quelli più penalizzati dalla pandemia. «Il teatro non è mondo superficiale – ha precisato con passione l’assessore – è qualcosa di importante nella nostra vita, qualcosa di cui abbiamo bisogno perché è principalmente relazione. E le relazioni fanno bene».

La stagione culturale 2022 del Comune di Sant’Elpidio a Mare è dedicata ai 150 anni del Teatro Cicconi, un’occasione imperdibile di incontro che vede in programma ancora moltissimi spettacoli interessanti ad Aprile in collaborazione con Amat: il mese si aprirà con Giorgio Pasotti e Mariangela D’Abbraccio in “Hamlet” mentre la chiusura spetterà al Jazz sabato 30 aprile. Nel mezzo: “Enigma Caravaggio” (ripercorrendo gli ultimi anni di vita del pittore per indagarne la morte), “Il manager e l’arcobaleno” (in cui le parole di Olivetti si intrecceranno ai temi del lavoro) e spettacoli all’aperto tra Piazza Matteotti e il Parco fluviale.