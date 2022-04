‘Agon Politikos’: il liceo classico ‘Annibal Caro’ premiato alla gara internazionale di greco antico

5 Aprile 2022 - Ore 21:56 ...

Si è conclusa domenica 3 aprile, con la cerimonia di premiazione, la nona edizione dell’Agon Politikos, gara internazionale di traduzione dal greco antico di un brano tratto dalla Repubblica di Platone, con un commento volto a valorizzare gli aspetti linguistici e storico culturali del testo proposto.

Il Certamen è organizzato dalla associazione ex alunni del Liceo Classico “F. Durante” di Frattamaggiore, con il patrocinio, tra gli altri enti, del ministero della Cultura, delle Università degli Studi di Napoli “Federico II” e l’ “Orientale”, del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’ Università della Campania “L. Vanvitelli”, della Comunità ellenica di Napoli e Campania, dell’Istituto di Studi Atellani.

La commissione giudicatrice, composta da docenti universitari di latino e greco, ha stilato la classifica dei quattro vincitori, assegnando il secondo posto assoluto (con un premio di 400 euro) a Veronica Procaccini, della classe 5B del Liceo Classico “Annibal Caro” di Fermo, con la seguente motivazione: “Il lavoro si segnala per la corretta comprensione del brano e per scelte lessicali pienamente adeguate. Il commento, che si apprezza soprattutto per l’attenzione al livello stilistico-formale, perviene ad una esegesi ben mirata”.

Una menzione d’onore è stata assegnata a Edoardo Isidori, della classe 5A del Liceo Classico “Annibal Caro” di Fermo.

L’Agon Politikos, inserito a pieno titolo fra le iniziative tese a valorizzare la cultura dell’eccellenza, è accreditato per le Olimpiadi nazionali di Lingue e Civiltà Classiche promosse dal Miur. Nel ribadire il valore della cultura greca, approfondita sotto il profilo linguistico e letterario, il Certamen è stato per gli studenti una opportunità di incontro e di socializzazione nel nome del comune amore per gli studi classici, oltre che un messaggio di fiducia e di rinascita.