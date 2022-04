La dirigente del “Carlo Urbani” Laura D’Ignazi ospite della Bit di Milano

16 Aprile 2022 - Ore 09:44 ...

«Nell’ambito della Bit (Borsa Internazionale del Turismo) tenutasi a Milano, in un incontro organizzato da Tipicità all’interno dello stand della Regione Marche, è stato presentato il Grand Tour delle Marche 2022: un grande progetto che vedrà come protagonisti il cibo e la manualità e che si svolgerà da maggio a dicembre, con oltre venti tappe tra piazze, borghi, porti e lidi. I sindaci di Senigallia, Sant’Elpidio a Mare, Porto Recanati, i presidenti dell’Unione Montana Catria e Nerone, dell’Unione Montana Esino Frasassi e dell’Unione dei Comuni delle Terre della Marca Senone sono intervenuti alla Bit proprio per descrivere il grande tour». E’ quanto fanno sapere con una nota stampa dall’istituto ‘Carlo Urbani’.

A Milano è stata presentata anche la nona edizione di Tipicità in Blu, festival che si svolgerà ad Ancona dal 18 al 22 Maggio e che vedrà il connubio di cibo, nautica, pesca, energie rinnovabili, bioeconomia, turismo e cultura.

«Di una piazza tanto prestigiosa è stata ospite anche la dirigente dell’Iiss “Carlo Urbani” di Porto Sant’Elpidio, la professoressa Laura D’Ignazi, che nel suo intervento – affermano dall’istituto scolastico – ha tenuto a specificare come la scuola, nello specifico l’Istituto Alberghiero, si impegni ad offrire occasioni preziose di apprendimento e collaborazione con il territorio. Scuola che fornisce una preparazione di eccellenza nel proprio settore e “sforna” ogni anno ragazzi sempre più motivati per affrontare impegnative sfide professionali».

«Proprio gli alunni delle classi 5C Sala e 5A Cucina dell’Alberghiero di Porto Sant’Elpidio, coadiuvati dalla professoressa Sabrina Attanasio e dallo chef Gianmarco Di Girolami – si legge nella nota dell’istituto – hanno preparato un cocktail nel tardo pomeriggio con prodotti tipici marchigiani proposti da Sbrolla, Ciriaci, Luca Bianchi, Tre Valli, accompagnate dai vini Moncaro e dalle bibite Paoletti, per un’anteprima di quello che sarà il lungo viaggio con il Grand Tour delle Marche. Scenario di questa fantastica degustazione la prestigiosa sede di Anci Lombardia, situata nella splendida cornice del Piccolo Teatro di Milano. Bravissimi gli studenti con cui si è complimentato personalmente Angelo Serri, direttore di Tipicità, per l’impegno, la professionalità e la competenza che hanno dimostrato».