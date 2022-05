Acconciatori a lezione da Confartigianato: al via Il Salone 4.0: «Un luogo per crescere insieme»

FERMANO - Nei giorni scorsi si è tenuto il primo appuntamento de "Il Salone 4.0 – Il futuro è ora!", ciclo di tre incontri rivolto al settore acconciatura, promosso dall’Area Benessere di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, in collaborazione con Wella Professional Marche

Tagli e acconciature, in una giornata di formazione pratica con tanto di dimostrazione live con gli stylist del prestigioso Gandini Club Team. Si è tenuto nei giorni scorsi il primo appuntamento de “Il Salone 4.0 – Il futuro è ora!”, ciclo di tre incontri rivolto al settore acconciatura, promosso dall’Area Benessere di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, in collaborazione con Wella Professional Marche.

Nella sede centrale dell’Associazione, a Macerata, gli acconciatori del territorio si sono dati appuntamento per un momento unico di confronto, utile ad aggiornarsi sulle ultime mode in fatto di stile. «Il Salone 4.0 – ha detto Eleonora D’Angelantonio, Responsabile Settore Benessere – è un luogo per fare formazione e poter affrontare insieme le nuove sfide del settore. Grazie alla collaborazione con Wella abbiamo ideato un percorso molto utile, che propone ai partecipanti nuovi strumenti, ponendo attenzione su tecniche che posso essere riportate, praticamente, nell’operato di tutti i giorni».

«La nostra Associazione è radicata nei territori con azioni volte ad informare e formare gli imprenditori – ha aggiunto Daniele Zucchini, presidente regionale Benessere di Confartigianato –. Nelle Marche ci sono oltre 5mila aziende del comparto (tra parrucchierie e centri estetici), le quali sono riuscite a resistere al Covid e a tutte le difficoltà del momento. Ora dobbiamo credere nella ripartenza, perché abbiamo grandi professionalità in campo. Confartigianato è al fianco delle imprese, anche con eventi come Il Salone 4.0».

Simone Lanari, dell’Area Manager di Wella Marche, ha quindi ringraziato Confartigianato «per il coinvolgimento. Il nostro lavoro è in costante evoluzione, quindi occasioni come Il Salone 4.0 sono preziosissime». I prossimi appuntamenti de Il Salone 4.0 saranno a settembre, con un incontro sulla comunicazione strategica ed efficace per acquisire nuovi clienti e ad ottobre sulle ultime collezioni moda, tra taglio e colore.