Sabrina Ciarrocchi tra gli studi legali 2022 de Il Sole 24 Ore: «Felice per me e per l’Ordine di Fermo»

AVVOCATI - «Finalmente il Fermano finisce nella classifica. E' la prima volta e sono l'unica nelle Marche per il Diritto di Famiglia»

«Sono davvero molto felice, doppiamente contenta: per me e per il nostro foro fermano». A parlare è l’avvocato Sabrina Ciarrocchi dell’omonio studio legale. Il suo nome, infatti, è stato inserito nella classifica del Il Sole 24 Ore sugli studi legali dell’anno.

Sono 384 quelli, come riportato dallo stesso Sole 24 Ore, segnalati quest’anno (16 in più rispetto all’edizione 2021) per un totale di 832 riconoscimenti. La ricerca si basa sulle segnalazioni, oltre 20mila quelle ricevute quest’anno, da parte di avvocati (peer-to-peer), giuristi d’impresa e clienti, degli studi legali attivi a livello nazionale in 15 settori di competenza e in 5 macro-aree.

«Quando l’ho saputo stentavo a crederci. Finalmente il Fermano finisce nella classifica. E’ la prima volta e sono l’unica nelle Marche per il Diritto di Famiglia, sì perché io mi occupo esclusivamente di questo. Finalmente, dopo 26 anni di duro lavoro, un bel riconoscimento alla professione e al valore del nostro foro e del nostro Ordine».