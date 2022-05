Condanna per furto aggravato: scovato e arrestato dai carabinieri

MONTE URANO - Ieri pomeriggio i carabinieri della locale stazione hanno rintracciato in città un uomo di circa 60 anni del luogo, già conosciuto dall'Arma, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione

Gli uomini della stazione carabinieri di Monte Urano, all’esito di uno specifico servizio di polizia giudiziaria, ieri pomeriggio hanno rintracciato in città un uomo di circa 60 anni del luogo, già conosciuto dall’Arma, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia.

L’uomo è stato pertanto condotto in caserma per le formalità di rito, e successivamente trasferito presso la casa circondariale di Fermo ove rimarrà detenuto per l’espiazione di 9 mesi di reclusione, comminatagli per il reato di furto aggravato commesso a Civitanova Marche nel 2009.

I carabinieri di Fermo, anche nei prossimi giorni, saranno impegnati in servizio di controllo del territorio, al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica ai propri cittadini.