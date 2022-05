“Scarti alimentari o tesoro?” Al Montani la chimica verde per trasformare residui in nuovi prodotti

FERMO - Il seminario, previsto fra le attività del Gruppo Operativo Grasciari Riuniti di cui il Montani è partner, si terrà giovedì prossimo dalle ore 11 alle ore 13 presso il Laboratorio di Chimica dell’ITT “G. M. Montani” di Fermo

Giovedì prossimo dalle ore 11 alle ore 13 presso il Laboratorio di Chimica dell’ITT “G. M. Montani” di Fermo si terrà il seminario “Scarti alimentari o tesoro? La chimica verde per trasformare residui in nuovi prodotti” previsto fra le attività del Gruppo Operativo Grasciari Riuniti di cui il Montani è partner (misura 16.1 PSR Regione Marche 2014-2020). Si illustreranno i risultati scientifici del progetto mettendo in evidenza le opportunità offerte dalla pratica della Chimica Verde nella valorizzazione dei residui agricoli per le filiere al fine di incrementare la sostenibilità di prodotti e processi.

L’evento è organizzato in occasione del Bioeconomy Day (Giornata Nazionale della Bioeconomia) iniziativa lanciata da Cluster Spring e Assobiotec – Federchimica. Il seminario è sul catalogo nazionale di formazione per i dottori agronomi e forestali ed è valido per il riconoscimento dei crediti formativi professionali.

«I Chimici del Montani – fanno sapere dall’istituto diretto da Stefania Scatasta – hanno lavorato inizialmente, nell’ambito del progetto, proponendo la sintesi di bioplastiche e materiali biocompositi a partire da scarti agroalimentari; i laboratori di Chimica hanno anche ospitato lo sviluppo sperimentale delle tesi di laurea di quattro laureande. Il lavoro è stato scelto per rappresentare l’Italia alla 39°edizione del Concorso Internazionale di creatività giovanile Byscc a Pechino nel 2019 ed è stato premiato con la Medaglia d’oro.

Successivamente i percorsi di ricerca disciplinare e didattica si sono concentrati sullo studio del potere antiossidante e dell’aroma di ortaggi cresciuti in analoghe condizioni pedoclimatologiche, ma con tecniche agronomiche diverse, in accordo con il CREA di Bologna.

Si sono inoltre studiati i processi estrattivi di biomolecole di ogni comune ortaggio, frutta, cereali, leguminose, semi oleosi e si sono scelte tre matrici di particolare interesse per determinare, insieme all’Univpm, in maniera comparativa, la convenienza e la sostenibilità dell’estrazione di biomolecole ad altissimo valore aggiunto rispetto ad altri processi.

Il metodo didattico si è indirizzato non solo alla “ri-produzione” ma soprattutto alla produzione di nuovo sapere e saper fare. Insegnare diventa un continuo studiare ed imparare; fluidificare quanto è oggetto di studio, ancorandosi alla solida concettualizzazione teorica della Chimica, si conferma vincente e cruciale in una transizione verso la sostenibilità che vede la Chimica protagonista indiscussa nel cambio di paradigma dall’economia lineare a quella circolare.

Nella giornata nazionale della Bioeconomia, la fiducia accordata alla Chimica del Montani da associazioni come Federchimica, il Cluster SPRING per lo sviluppo e il potenziamento di cluster tecnologici nazionali, e Chimica Verde rinforza la convinzione che la formazione delle nuove generazioni di chimiche/i debba necessariamente porsi come obiettivo lo sviluppo di competenze analitiche, sintetiche e di processo per armonizzare i tre pilastri della sostenibilità produttiva: le Persone, il Pianeta, il Profitto.

La sintesi delle attività svolte fino a questo punto porta a porsi ulteriori domande a cui dare risposte congiunte utilizzando le competenze trasversali in ambito chimico ed agronomico, per cui la progettualità, in futuro, investirà la specializzazione di Agraria di Montegiorgio.

Le studentesse e gli studenti della classe 5CMA saranno coinvolti nella dimostrazione pratica delle analisi svolte nell’ambito del progetto scoprendo, mettendosi in gioco in prima persona, di poter dare una risposta positiva alla domanda iniziale.

È possibile partecipare:

-in presenza, presso ITT G. M. Montani di Fermo, previa iscrizione a questo link

-da remoto collegandosi alla diretta streaming Facebook: Associazione Chimica Verde bionet, Legambiente Marche, ITT “G. M. Montani” di Fermo

oppure canale Youtube: Chimica Verde Bionet, Legambiente Marche, ITT “G. M. Montani”

Per informazioni scrivere a info@chimicaverde.it

