L’orso corre in galleria e diventa fenomeno social ( Video )

SORPRESA - E' stato filmato nel tunnel Forca Canepine ad Arquata del Tronto

21 Maggio 2022 - Ore 17:01 ... L'orso che corre in galleria

Orso in galleria, il video diventa virale. Il grosso animale è stato filmato mentre correva nella galleria di Forca Canepine ad Arquata del Tronto. Qualcuno, in auto, ha seguito l’orso lungo la galleria, che era chiusa per lavori, in modo da accompagnarlo fuori.

La galleria si trova al confine con Norcia. L’orso nel video si vede raggiungere la fine della galleria. Il video è stato poi pubblicato su Facebook, sulla pagina “Amici dei Monti Sibillini Marche” da una persona che dice l’ha ricevuto da chi l’ha realizzato, si tratterebbe di un addetto che stava svolgendo i lavori nel tratto.