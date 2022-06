Cassano-Vieri-Adani: campioni al Seven Padel Center alla Corva

PORTO SANT'ELPIDIO - Allenamenti e risate per Bobo, Fantantonio e l'opinionista Rai a Porto Sant'Elpidio, in preparazione della Bobo Summer Cup

18 Giugno 2022 - Ore 16:55 ...

Hanno scaldato i motori per la Bobo Summer Cup al Seven Padel Center di Porto Sant’Elpidio, Christian Vieri, Antonio Cassano e Daniele Adani. Ieri, i tre ex calciatori si sono dati appuntamento all’impianto sportivo del quartiere Corva, per un allenamento in vista del torneo partito oggi al Varco sul mare di Civitanova Marche.

Bobo, ex centravanti della nazionale, l’imprevedibile talento di Fantantonio, la voce ormai inconfondibile di Adani, già difensore ed oggi telecronista ed opinionista Rai, sono tra i protagonisti della rassegna civitanovese, ma hanno approfittato, alla vigilia, per conoscere anche le realtà limitrofe ed hanno trascorso un po’ di tempo alla struttura sportiva di Porto Sant’Elpidio.

Tre caratteri estroversi e brillanti che non hanno fatto mancare battute e risate nel corso della parentesi elpidiense, accolti dai gestori della struttura e dagli avventori del Seven Padel Center.