Sisma, Fratelli d’Italia plaude al “sì” della UE al credito d’imposta per il cratere Centro Italia

L'INTRODUZIONE è stata autorizzata nell'ambito di "Temporary Framework" in materia di aiuti alo Stato. Lo annunciano le deputate marchigiane Lucia Albano e Rachele Silvestri

«La Commissione europea ha autorizzato l’introduzione del credito d’imposta per le imprese del cratere sismico del Centro Italia, nell’ambito del Temporary Framework in materia di aiuti di Stato. Questo risultato, per cui esprimiamo massima soddisfazione, è frutto di un lavoro di squadra di Fratelli d’Italia avvenuto lungo tutta la filiera istituzionale. Sono state numerose le sollecitazioni giunte a livello regionale, grazie al proficuo lavoro dei governatori Acquaroli e Marsilio, a livello parlamentare, mediante la presentazione di atti di sindacato ispettivo ed emendamenti ai provvedimenti da parte del gruppo Fratelli d’Italia, e a livello europeo, con il lavoro dei deputati Fitto e Procaccini».