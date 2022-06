Il sottosegertario Mipaaf Battistoni in visita all’azienda ‘Luci di Mezzo’

24 Giugno 2022

Il sottosegretario al Mipaaf, sen. Francesco Battistoni, coordinatore regionale FI, si è recato oggi in visita all’azienda Luci di Mezzo di Casette d’Ete, accompagnato dalla capogruppo regionale FI, Jessica Marcozzi. Il sottosegretario è stato accompagnato nella visita da Claudia Bracalente, in rappresentanza della società che gestisce la ‘Luci di Mezzo’.

Battistoni ha fatto i complimenti ai titolari dell’azienda rimarcando «l’importanza che la Zes, Zona economica speciale – si legge in una nota diramata da Forza Italia – riveste per l’imprenditoria delle Marche e, nel caso specifico, per il Fermano e l’area elpidiense, cuore pulsante dell’economia, della produttività e dell’occupazione non solo su scala provinciale ma regionale e nazionale con l’impegno profuso a tutti i livelli da FI e del governo Draghi con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna».

«All’interno della Zona economica speciale – rimarcano da FI – le imprese già operative o di nuovo insediamento possono avere numerosi e fondamentali benefici: un credito di imposta fino al 95% degli investimenti effettuati, la riduzione fino al 50% delle imposte Irpef e Ires, la semplificazione doganale e amministrativa. Altre Regioni del sud lo hanno fatto, da ultima l’Abruzzo con il porto di Ancona. E le Marche non possono più attendere».