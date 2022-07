Sandro Fichera se ne va in pensione. Il ‘grazie’ della marineria

COSTA - Dal 2009 ad oggi, ha operato, in qualità di medico veterinario dirigente dell'Asur Marche Area vasta 4 di Fermo, prevalentemente nel controllo della sicurezza alimentare e delle produzioni ittiche del territorio della provincia di Fermo

1 Luglio 2022 - Ore 08:00 ...

Per il dottor Sandro Fichera è giunto il momento di appendere il camice bianco al chiodo. Da oggi, infatti, il medico veterinario specialista in ispezione dei prodotti di origine animale ed esperto nella filiera ittica è ufficialmente in pensione.

Dal 2009 ad oggi, ha operato, in qualità di medico veterinario dirigente dell’Asur Marche Area vasta 4 di Fermo, prevalentemente nel controllo della sicurezza alimentare e delle produzioni ittiche del territorio della provincia di Fermo. In passato, a partire dal 1984, ha svolto servizio pubblico in Sicilia e più precisamente nella provincia di Trapani. Nel suo territorio di origine ha ricoperto vari ruoli dirigenziali di responsabile di Distretti Sanitari Veterinari. E oggi al dottor Fichera arrivano i ringraziamenti dalla marineria: «Punto di riferimento, vogliamo augurargli anni di vita serena da pensionato nella nostra bella regione che sono le Marche dove continuerà a risiedere».