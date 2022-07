La rassegna “Non a voce sola” fa tappa in piazza Garibaldi: ospite l’autrice e conduttrice Serena Dandini

PORTO SANT'ELPIDIO - Il fil rouge di questa tredicesima edizione sarà il "salto" e mercoledì 13 luglio alle ore 21.15 la Dandini sarà la protagonista del terzo appuntamento in riviera elpidiense. L'evento sarà ad ingresso gratuito e per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 338-4162283.

5 Luglio 2022 - Ore 14:37 ...

di Leonardo Nevischi

Si riaccendono i riflettori su “Non a voce sola”, la rassegna itinerante di narrativa, musica, filosofia, poesia e arti giunta ormai alla sua tredicesima edizione. Tredici le edizioni come tredici saranno anche gli appuntamenti dedicati al dialogo fra i generi. Si partirà da Montecosaro con Silvia Ferrara e Lucia Tancredi, quindi Mondolfo con Umberto Galimberti, poi Porto Recanati (Serena Dandini), Sarnano (Dario Vergassola), Petritoli (Paolo Crepet), Camerano (Franco Arminio), Monterubbiano (Francesca Serra e Maria Giovanna Luini), Numana (Dario Vergassola e David Riondino), Civitanova Marche (Giuliano Turone), Treia (Marina Rei), Rapagnano (Paolo Crepet) ed infine Urbisaglia (Benedetta Craveri e Lucia Tancredi).

Tra i tredici borghi marchigiani compare anche Porto Sant’Elpidio, che sarà protagonista del terzo appuntamento della rassegna, quando, mercoledì 13 luglio alle ore 21.15 in Piazza Garibaldi, sarà Serena Dandini ad animare e condurre l’incontro. L’autrice e conduttrice televisiva racconterà il salto verso la verità dell’orrore dei campi di concentramento fatto dall’occhio muscolare e attento della fotografa Lee Miller Penrose, in un intervento dal titolo “La vasca del Führer”. «Prendendo spunto da una fotografia che ha scoperto per caso, Serena Dandini si mette sulle tracce della Penrose, una delle personalità più straordinarie del Novecento, e dialoga con lei ripercorrendo la sua formidabile esistenza che ha anticipato ogni conquista femminile – spiega la direttrice artistica Oriana Salvucci -. Lee Miller è stata una donna libera ed emancipata in un tempo in cui esserlo era pressoché impossibile e Serena Dandini la riporterà alla luce con rispetto, ammirazione e amore».

Il fil rouge di questa tredicesima edizione sarà il “salto”. «È un riferimento ad un libro scritto dall’archeologa e linguista Silvia Ferrara, nel quale racconta del salto delle civiltà umane nei millenni alla conquista delle capacità per manipolare il tempo, lo spazio e le possibilità fisiche e concettuali che essi offrono all’uomo e alla donna – prosegue la Salvucci -. Attraverso una documentazione di 50mila anni, lei dimostra che nella storia ci sono salti in avanti e portentosi passi indietro, il tutto intervallato da periodi di sospensione come quello che stiamo vivendo».

«Quest’anno è una rassegna incentrata sull’evoluzione che l’umanità sta avendo nel tempo ed il “salto” indica il grado di evoluzione, soprattuto per la figura della donna, all’interno della società – seguita l’assessore alla cultura Emanuela Ferracuti, la quale ha fortemente voluto la presenza di Serena Dandini nella tappa elpidiense di “Non a voce sola” -. È un esempio di donna virtuosa che ha innovato il linguaggio televisivo degli ultimi anni, in particolare quello comico e satirico, e per noi era importante riaverla come ospite a Porto Sant’Elpidio. Questa rassegna culturale, oltre ai personaggi di spicco, vanta anche il patrocinio delle università (Univpm, Unimc e Unicam) ed il supporto di diversi enti, pertanto regalerà senza dubbio una serata di riflessione per tutti i presenti».

L’evento è ad ingresso gratuito e per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 338-4162283.