Torna l’isola pedonale sul lungomare. Salvatelli: «Il divieto di transito scatterà alle 20 e non più alle 19»

PORTO SAN GIORGIO - Torna l'isola pedonale sul lungomare Gramsci, nel tratto compreso tra via Veneto e via Polo. Il divieto di transito scatterà alle 20 invece che alle 19 per favorire il deflusso dei bagnanti dalla spiaggia e consentire ai turisti pendolari di sfruttare al massimo la giornata di mare.

di Sandro Renzi

Torna l’isola pedonale sul lungomare Gramsci. Si parte domani, 8 luglio. La conferma arriva dall’assessore ai lavori pubblici ed alla viabilità, Lauro Salvatelli. Rispetto al passato c’è una piccola novità. Il divieto di transito scatterà alle 20 invece che alle 19 «per consentire ai bagnanti di sfruttare al massimo la giornata di mare» spiega il vicesindaco. Il provvedimento è parte integrante di una ordinanza della Polizia locale che accompagnerà tutta la stagione estiva. La pedonalizzazione di un tratto del lungomare, compreso tra via Marco Polo e via Veneto, risponde da una parte alla necessità di tutelare la sicurezza di pedoni e ciclisti che frequentano questa zona di Porto San Giorgio, dall’altra alle esigenze di una città che fa della vocazione turistica uno dei suoi must.

Il divieto terminerà alle 6 del giorno successivo. «Contestualmente verrà disposto il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato ovest del lungomare stesso» rimarca ancora Salvatelli che reputa imprescindibile attuare la pedonalizzazione. «Cerchiamo di adottare sul fronte della viabilità le scelte migliori tenendo conto che ci siamo trovati una pista ciclabile fatta ed i parcheggi sono stati tagliati in un numero significativo sul lungomare. Qualsiasi provvedimento ha quindi ripercussioni su tutta la viabilità anche interna alla nostra città. Basti vedere cosa è accaduto dopo l’incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi tra via Leopardi e la Statale Adriatica». L’isola pedonale, come detto, scatterà domani alle ore 20 consentendo già dal weekend la possibilità ai bagnanti che hanno parcheggiato l’auto sul lungomare di lasciare la spiaggia con più tranquillità. «Una città che si fregia di essere turistica non può cacciare chi la sceglie per trascorrere le sue vacanze o una giornata in spiaggia. Al contempo la pedonalizzazione serale restituisce spazio a chi vuole usufruire del lungomare passeggiando o andando in bicicletta» spiega l’assessore Salvatelli. Nessuna modifica invece per il senso unico. Le altre novità, come preannunciato, saranno testate in autunno, compresa l’inversione del senso di marcia anche nelle vie interne.