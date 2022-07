Nuove segreterie provinciali ed un occhio rivolto a Roma: cresce nelle Marche “Noi di centro” di Mastella

POLITICA - Noi di centro, la formazione politica creata da Clemente Mastella, si sta radicando sul territorio marchigiano. A Benevento incontro tra il fondatore ed i vertici regionali delle Marche rappresentanti da Gaetano Massucci e Massimo Giulietti. A breve verrà costituita la segreteria provincia nel pesarese.

11 Luglio 2022 - Ore 15:03 ...

di Sandro Renzi

“Work in progress” per Noi di centro, la formazione politica creata da Clemente Mastella. Anche nelle Marche il partito si sta radicando. Il coordinatore regionale, nonché sindaco di Monte Vidon Combatte, Gaetano Massucci, ed il presidente regionale, Massimo Giulietti, hanno incontrato il fondatore di Noi di centro a Benevento e pianificato la strategia politica nelle Marche. Il lavoro prosegue su due binari: c’è quello nazionale dove il centro potrebbe diventare il contenitore di altre formazioni come Azione, Italia Viva, Italia al centro di Toti, Centro democratico di Tabacci, solo per citarne alcune e quello locale dove il partito di Mastella si sta organizzando con una propria struttura.

«C’è stato un incontro tra i dirigenti del partito -conferma Massucci- per stabilire un percorso post-amministrative e riprendere il dialogo. Alcune segreterie provinciali sono state già costituite, è il caso di Ancona ed Ascoli, a breve apriremo quella di Pesaro e poi riprendiamo il discorso su Fermo e Macerata». Annunciate all’inizio dell’anno le cariche del partito nella nostra Regione, l’arrivo delle elezioni amministrative ha poi congelato qualunque confronto anche con altre forze dell’area moderata. Ora che le urne sono state chiuse, Noi di centro riprende a pieno la sua attività. «La proposta di Noi di centro è aggregativa -prosegue il suo coordinatore- e vuole offrire un’alternativa politica. Nel frattempo lavoriamo sui territori. Non è un segreto che c’è voglia di centro, di un punto di riferimento che possa aiutare gli altri poli a fare scelte più oculate. Ora che siamo liberi dalle vicende elettorali possiamo ripartire a pieno regime». Quello che avverrà nelle Marche dipende ovviamente da quello che si deciderà nelle prossime settimane a Roma dove le segreterie di diversi partiti e movimenti sono in fermento per questo progetto. Certo è che Noi di centro punterà ad essere presente alle prossime scadenze elettorali nei Comuni chiamati al voto.