Il film “Never sit down” girato a Porto San Giorgio premiato al Miiff. Pizzi: «Risultato inaspettato»

PORTO SAN GIORGIO - Il film era stato proiettato la sera del 9 luglio nell’arena Bazzani all’interno del programma “Ti Porto al cinema”

14 Luglio 2022 - Ore 14:59 ...

Prima la presentazione a Porto San Giorgio, poi il premio in Toscana al Miiff (Montelupo Fiorentino International Indipendent Film Festival), un importante festival di caratura internazionale rivolto ai film indipendenti. Avevamo anticipato l’uscita di “Never Sit Down” su Cronache Fermane, con un approfondimento dedicato alla stesura dell’opera da parte di Kevin Piizzi, ideatore, sceneggiatore e regista. Un film ironico, divertente, surreale che allo stesso tempo stimola riflessioni su un argomento molto delicato come quello della disabilità. Vasto apprezzamento, dunque, per la pellicola girata nei mesi scorsi nei luoghi della cittadina rivierasca. La sera del 9 luglio ha riscosso consensi alla proiezione avvenuta nell’arena Bazzani all’interno del programma “Ti Porto al cinema”.

«La validità del progetto è stata confermata anche martedì scorso con il primo premio ottenuto al Miiff, Montelupo Fiorentino international indipendent film festival – afferma il consigliere comunale Giuseppe Maccarrone, intervenuto insieme all’assessore al Bilancio Alessandra Petracci -. Un riconoscimento importante per il film di Kevin Pizzi, Iacopo Pigini e Lazvan Lacatus. Il film trasmette un messaggio forte attraverso una sottolineata comicità: la cosa che mi ha colpito è come gli autori siano stati in grado di esaltare attraverso le immagini il territorio oggetto delle riprese».

«Siamo molto contenti di aver ricevuto questo premio del tutto inaspettato – sostiene Piizzi -. È il primo festival a cui ci siamo iscritti e lo abbiamo vinto quindi è stata una grande partenza. L’obiettivo ora è di portare a casa altri buoni risultati nei prossimi concorsi a cui parteciperemo».