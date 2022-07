Prospettive per il futuro della ferrovia Adriatica: la Regione incontra i territori. Mercoledì 20 luglio a Porto San Giorgio

FERROVIA - Mercoledì 20 luglio alle 17.30 a Riva Fiorita si terrà l'incontro sullo sviluppo della rete ferroviaria. Presenti anche il governatore regionale, Francesco Acquaroli e l'assessore alle infrastrutture, Francesco Baldelli

14 Luglio 2022 - Ore 18:40 ...

Le “Prospettive per il futuro della ferrovia Adriatica” saranno al centro di incontri territoriali promossi dalla Regione Marche a Marotta di Mondolfo (martedì 19 luglio ore 18.00 – Piazza dell’Unificazione) e a Porto San Giorgio (mercoledì 20 luglio, ore 17.30 – Riva Fiorita in Viale della Vittoria 195).

L’obiettivo degli incontri, aperti al pubblico, è quello di confrontarsi con i sindaci, le comunità locali e i rappresentanti delle categorie sociali e produttive sullo sviluppo infrastrutturale della rete ferroviaria adriatica alla luce del dibattito attuale, in una visione complessiva per tutte le Marche. All’incontro saranno presenti il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e l’assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli. Un tema molto caldo e affrontato anche durante l’ultima campagna elettorale di Porto San Giorgio. È dunque arrivato il momento di iniziare a ragionare in modo approfondito su quale direzione intraprendere.

I cittadini sono invitati a partecipare all’incontro.