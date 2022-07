Trofeo delle Città, Montegiorgio campione 2022

GOLF - Domenica scorsa, presso il Conero Golf Club, la sfida tra i centri delle Marche che ha visto i portacolori del Golf Club Avio 2.0 confermare il successo datato 2020. Squadra vincente composta da Gabriele Mancini, Alessandro Croce, Sandro Sassetti, Carlo Carlacchiani e Gustavo Girolami, capitanata da Gianluca Luchetti

19 Luglio 2022 - Ore 19:35 ...

ANCONA – Domenica scorsa, 17 luglio, si è svolto all’interno della stupenda cornice del Conero Golf Club “Il Trofeo delle Città 2022”, la competizione a squadre che ha visto sfidarsi, sotto le insegne dei Comuni della nostra regione, alcuni fra i migliori golfisti dilettanti delle Marche.

Sul prato di gara ecco dunque venti compagini in rappresentanza di altrettanti centri, per il Fermano in campo Grottazzolina, Fermo, Porto San Giorgio ed un’altra selezione di Montegiorgio. Dopo aver trionfato nel 2020, il primo team di Montegiorgio si è nuovamente imposto sul tetto golfistico delle Marche, riuscendo a superare in un emozionante susseguirsi di risultati la concorrenza di squadre estremamente capaci ed agguerrite come Senigallia (campione uscente ed arrivata al secondo posto), Falconara, Ancona e la stessa Fermo.

Ulteriore motivo di orgoglio è dato dal fatto che i giocatori della squadra vincente come Gabriele Mancini, Alessandro Croce, Sandro Sassetti, Carlo Carlacchiani e Gustavo Girolami, compagine capitanata da Gianluca Luchetti, provengono dal Golf Club Avio 2.0, collocato proprio nel territorio montegiorgiese e del quale lo stesso Luchetti è il presidente. Il Golf Club Avio 2.0 conta ad oggi oltre 60 tesserati, è una realtà in continua crescita grazie al costante impegno dei soci ed all’aumentato interesse in questo sport alimentato anche dai media, in attesa di quello che sarà l’evento sportivo dell’anno 2023, la Ryder Cup, che si svolgerà per la prima volta in Italia presso il Golf Club Marco Simone, nei pressi di Roma.