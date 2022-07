Fermo punta sugli orologi e sul turismo dei palazzi storici, Cerretani: «Facciamo rete con una landing page»

FERMO - Questa mattina al palazzo Bernetti la presentazione della 35ª edizione di mostra-mercato "Orologi". La proposta dell'assessore al turismo: «Occorre una pagina web specificamente strutturata sui nostri palazzi storici che il visitatore possa raggiungere dopo aver cliccato sul nostro sito visitfermo.it»

21 Luglio 2022 - Ore 17:11 ...

di Leonardo Nevischi

È stata presentata questa mattina, al Palazzo Bernetti Evangelista di Fermo, la 35ª edizione della Mostra degli orologi. Un’anteprima dal titolo “Turismo, Collezionismo ed Economia” che non è stata solo occasione di ritrovo ma che ha visto riunirsi in un momento di condivisione per fare il punto sull’economia e il turismo il presidente della Camera di Commercio Marche, Gino Sabatini, il presidente Cna Marche, Paolo Silenzi, il direttore della Cna Fermo, Alessandro Migliore e l’assessore al turismo di Fermo, Annalisa Cerretani. Al loro fianco, ovviamente, anche Stefano Castori, organizzatore della mostra, e Giamaica Brilli della Carifermo, banca che da sempre ha accompagnato la mostra nella sua crescita tra convegni, visite guidate e riflessioni.

«Nella comunità moderna gli orologi non vanno più di moda perché sostituiti dal cellulare e abbiamo perso la bellezza di un oggetto che ci conta il tempo e di un’opera di design di abbellimento della persona – ha esordito Gino Sabatini -. Fermo è una provincia dove il bello e il ben fatto la fanno da padrone e questa mostra, giunta alla sua 35esima edizione, ne è la dimostrazione».

Collezionismo è, invece, la key word scelta da Paolo Silenzi: «È una delle figure chiave del sistema dell’arte e come associazione che tutela il mondo dell’artigianato non potevamo valorizzare questa iniziativa. Posso dire con orgoglio che la Cna l’ha sempre sostenuta, sin dal giorno zero. Spostando il discorso sull’economia, il mondo artigianale è in una situazione di fermento: c’è voglia di fare impresa. I dati economici del mondo artigianale sono positivi: uno studio di Trend Marche ci dice che i ricavi del mondo artigianale nel secondo semestre del 2021 sono aumentati del 27,5%. Questo delinea che le imprese hanno fatto innovazione di processo e di prodotto e questo ha generato ottimismo e prospettiva. Questo trend positivo ha subito una battuta d’arresto con la crisi in Ucraina nel primo trimestre del 2022, ma nonostante ciò il contenimento dell’economia si attesta con un segno positivo. Ora non ci voleva la crisi di governo, ma l’augurio è che la progettualità rimanga soprattutto in virtù dei fondi Pnrr».

Cna che, in particolare nel territorio Fermano, «ha alzato il livello della comunicazione con le istituzioni per fornire sostegno alla piccola e media impresa» è stato l’assist servito da Castori al direttore Migliore che ha aggiunto: «Il successo di questa kermesse lo si deve al lavoro collettivo di enti e istituzioni. Squadra che vince non si cambia e la nostra funziona davvero bene».

Dall’economia al turismo, anche per Annalisa Cerretani il diktat rimane il “fare squadra”. «Il turismo è un volano per l’economia e a Fermo dobbiamo cavalcare questa strada rimanendo uniti. Nel 2022 non possiamo permetterci di perdere tempo perché abbiamo una mostra di orologi che ci porta a far conoscere Fermo a livello internazionale. Per me gli orologi rappresentano una questione di cuore perché sono nata in Svizzera, vero hub del mondo degli orologi». Turismo fatto di orologi ma non solo: «Ci troviamo nel cuore di Fermo, al Palazzo Bernetti, ed è qui che capiamo che una rete di palazzi storici a Fermo rappresenta il turismo ed è necessaria, anzi urgente. Occorre mappare i palazzi fermani ed inserirli in una landing page sul nostro sito visitfermo.it»

Contentezza per la 35esima edizione anche per il sindaco Paolo Calcinaro, svincolatosi da impegni last minute pur di non mancare: «Questa mostra è ormai una tradizione e farla nel giorno del mercatino sono convinto rappresenti un plus per la nostra città».

La mostra sarà visitabile gratuitamente dalle 15.30 alla mezzanotte ad ingresso libero nel cortile di Palazzo Bernetti Evangelista. Trenta saranno gli espositori, selezionati tra i tantissimi che avevano fatto richiesta, che esporranno i loro orologi antichi e moderni. Tra loro, anche il più grande collezionista al mondo ed estimatore di orologi.