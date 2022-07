Maxi rissa sul lungomare nella notte, fuggi fuggi all’arrivo delle forze dell’ordine. Indagini in corso

PORTO SAN GIORGIO - Raccolto l'sos, sul posto sono confluite diverse pattuglie di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Diversi ragazzi feriti, nessuno in gravi condizioni

30 Luglio 2022 - Ore 14:04 ...

di Giorgio Fedeli

Ancora una nottata movimentata, per usare un eufemismo, a Porto San Giorgio. Ancora un week end contrassegnato dalla movida violenta. Nel corso della nottata appena trascorsa, infatti, sul lungomare Gramsci centro è scoppiata una furibonda rissa tra giovani. Alcuni testimoni parlano addirittura di una trentina di ragazzi. Alcuni di loro sangiorgese, altri provenienti dal Lazio. Al momento non si conoscono le cause a monte della rissa ma i ragazzi se le sono date di santa ragione. E qualcuno, ovviamente, ha allertato le forze dell’ordine.

Da lì a pochi minuti, infatti, diverse pattuglie di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, sono confluite sul lungomare. Cinque equipaggi dell’Arma, uno della Questura e uno delle Fiamme gialle, per la precisione.

All’arrivo delle divise, molti di quei ragazzi se la sono data a gambe. Altri sono rimasti sul posto. Diversi i giovani che hanno riportato delle ferite, tutte per fortuna, di lieve entità. Nessuno infatti ha richiesto l’intervento del 118. Le forze dell’ordine si sono subito messe al lavoro per cercare di ricostruire l’accaduto a partire da alcune testimonianze oculari che, appunto, parlano di una trentina di giovani venuti alle mani, circa la metà di loro sangiorgesi, gli altri, in buona parte, laziali. Sono comunque ancora in corso le indagini.

(notizia in aggiornamento)