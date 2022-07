Si alza il sipario sull’estate di Montefalcone, ecco tutti gli eventi. Grifonelli: «Sinergia e promozione valorizzando i nostri tesori»

MONTEFALCONE - Il sindaco: «Abbiamo passato anni davvero difficili. Abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare su aspetti legati al Pnrr e al sisma ma non si può dimenticare la voglia di stare insieme, il senso di comunità insomma. E questo lo si ottiene anche programmando eventi di qualità che contribuiscono a fare di Montefalcone anche una meta turistica. Dunque anche promozione territoriale che diventa possibile ed efficace anche e soprattutto grazie alla Pro loco e all'associazione giovanile»

30 Luglio 2022 - Ore 12:54 ...

«Con un lavoro sinergico tra amministrazione, Pro loco, associazione giovanile e privati abbiamo creato un cartellone ricco e che valorizza anche le bellezze del nostro territorio». Con queste parole il sindaco di Montefalcone Appennino, Giorgio Grifonelli alza il sipario sul corposo cartellone di eventi in programma per l’estate di Montefalcone.

«Sono davvero felice di quanto siamo riusciti a realizzare, un cartellone unico con tante date. E altre, molto probabilmente, ne aggiungeremo. Stiamo infatti continuano a lavorare per rendere meravigliosa la nostra estate. Il programma è il frutto di un lavoro sinergico tra noi, Pro loco e associazione giovanile. E per un Comune come il nostro poter vantare due realtà così attive e dinamiche è davvero un valore aggiunto e una spinta a fare sempre meglio». Non facile ripartire dopo il terremoto e la pandemia che, però, hanno alimentato comunque la voglia di ripartire, di stare insieme. «Certo, è proprio così. Abbiamo passato anni davvero difficili. Abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare su aspetti legati al Pnrr e al sisma ma non si può dimenticare – spiega il sindaco – la voglia di stare insieme, di socializzare, il senso di comunità insomma. E questo lo si ottiene anche programmando eventi di qualità che contribuiscono a fare di Montefalcone anche una meta turistica. Dunque anche promozione territoriale che diventa possibile ed efficace anche e soprattutto grazie alla Pro loco e all’associazione giovanile che rappresentano una ricchezza con tante persone, tanti giovani a mettere il cuore per il nostro territorio. E questo si concretizza, in questo caso, in un cartellone per tutte le età».

Il programma estivo si è aperto con la Noche Flamenca e oggi è tempo di pizzica: «Stiamo riscontrando un grande interesse all’evento, anche grazie alla presenza della celebre Serena d’Amato. E mi aspetto un gran bel numero di presenze». Grifonelli sfoglia il programma, tanti gli eventi su cui punta l’indice: «Beh ad esempio c’è Liricostruiamo il 4 agosto, uno spettacolo lirico di grande spessore su un camion d’epoca. Rientra nell’ambito del tour 2022 con diverse date. E poi il concerto del 6 agosto. Significativo anche perché si svolgerà nella nostra torre medievale che riapriamo dopo i lavori di restyling: nuovi corpi illuminanti, mura ripulite e un bel cammino di guardia. Un concerto del genere, di arpa, si sposa a meraviglia con lo splendore di uno dei nostri luoghi simbolo. Segnalerei anche gli Aperitivi al Giardino, organizzati dalla Pro loco, per vivere dei momenti incantevoli a Montefalcone, come pure la festa del 9 settembre a Tirassegno organizzata dall’associazione giovanile. Vedete, anche i luoghi non sono a caso: sono simboli del nostro territorio, delle nostre bellezze, caratteristici. Il cartellone, infatti, vuole anche e soprattutto valorizzare i nostri beni e far sì che siano un volano prestigioso per la promozione di Montefalcone e del comprensorio.

Andiamo dunque alla lista degli eventi: dopo la Noche Flamenca con lo spettacolo di flamenco e aperitivo al tramonto al giardino Tronelli il 23 luglio scorso, oggi, come ricorda Grifonelli, nell’ambito di Festival Storie, stage di Pizzica con Serena d’Amato, sempre al Giardino Tronelli dalle 18 alle 20 con, a seguire, la proiezione del film La Grande Guerra del Salento alle 21,30. Domani, sempre nell’ambito del Festival, spettacolo al femminile di danza e musica salentina ‘Fimmene’ dalle 18 alle 20. E arriviamo ad agosto: il 4 Liricostruiamo, lirica itinerante su camion al largo Tartufoli dalle 21, il 5 spettacolo conclusivo del corso di teatro al Giardino Tronelli alle 21 mentre il 5 concerto d’arpa alla torre medievale con Cristina Guidotti alle 21. L’8 agosto ancora musica con il concerto di pianoforte con Paolo Vergari alla chiesa delle Scalelle (ore 21). L’11 agosto, invece, è in programma La Sibilla e il suo popolo, con Tea Fonzi, in collaborazione con Cicap Marche. Insomma si ripercorrerà la storia delle Marche attraverso le tracce della Sibilla Appenninica. E non è finita di certo. Il 18 e 19, e poi anche il 25 e 26, Aperitivi al Giardino (quello Tronelli) dalle 19. Il 20 invece riflettori per Diego Mercuri & the Wrecking Band, concerto al tramonto nell’ambito di ‘Folk sotto le Stelle’ alla terrazza panoramica. Inizio alle 19. Il 21 agosto invece tutti a riscoprire i Giochi di una Volta al Tirassegno dalle 16. L’estate di Montefalcone, però, non finisce con agosto. Il primo settembre concerto di chitarra con Vincenzo Ruggiero al teatro comunale (21,30), il 3 concerto di clarinetto con Marco Ignoti, sempre al teatro comunale, e sempre alle 21,30. Il 4 settembre esibizione degli allievi del corso di composizione, al teatro alle 18. Il 9 settembre festa dell’associazione giovanile con dj set al Tirassegno dalle 18. E per concludere, con il Festival Storie, il 20 Giorni di Guerra con Toni Capuozzo al Giardino Tronelli. Appuntamento alle 18,30. Insomma un cartellone ricco di eventi tra cultura, musica, socialità e momenti magici per ammirare le bellezze del comune montano della nostra provincia che si affaccia sulla meraviglia dei Sibillini.