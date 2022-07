Acrobazie, contrasti e tanti gol: politici e giornalisti danno spettacolo all’Arena del Mundial Beach Soccer

PORTO SANT'ELPIDIO - Nel pomeriggio di ieri sport, politica e giornalismo si sono uniti dando vita ad una partita goliardica caratterizzata dallo spirito di amicizia e dal sano agonismo. Sotto gli occhi del ct Maurizio Iorio, al termine dei tre tempi, a trionfare sulla sabbia dell'Orfeo Serafini è stata la formazione dei Policiti della Regione Marche con il risultato di 7-5

31 Luglio 2022 - Ore 19:06 ...

Pomeriggio di sport e spettacolo quello andato di scena ieri pomeriggio a Porto Sant’Elpidio, dove una formazione di giornalisti ed una di politici delle Marche si sono date battaglia tra la sabbia dell’Arena “Serafini” in un’avvincente partita di beach soccer.

L’occasione di tale incontro è stata fornita dal Mundial Beach Soccer, evento clou dell’estate elpidiense che, giunto alla sua dodicesima edizione, poche ore più tardi ha visto trionfare in finale la nazionale italiana sul Brasile. Insomma, nulla a che vedere con lo spettacolo offerto dal match tra i taccuini della stampa e la rappresentanza di assessori, consiglieri, sindaci e presidenti, sebbene in campo non siano comunque mancati gol ed emozioni. Tra rovesciate, acrobazie, parate e contrasti i due team hanno dato vita ad una partita goliardica caratterizzata dallo spirito di amicizia e dal sano agonismo. Ed il tutto sotto lo sguardo attento del ct della nazionale azzurra, Maurizio Iorio, che per l’occasione si è prestato come arbitro.

Alla fine in un’ atmosfera festante ed un discreto pubblico di tifosi e curiosi il risultato finale ha visto trionfare la formazione capitanata dal consigliere regionale Andrea Putzu per 7-5. In campo anche il sindaco di Grottazzolina, Alberto Antognozzi, il presidente della provincia di Fermo, Michele Ortenzi, l’assessore di Montegiorgio, Alan Petrini, il consigliere comunale di Porto San Giorgio, Marco Tombolini, l’assessore sangiorgese Fabio Senzacqua, i consiglieri regionali Pierpaolo Borroni e Andrea Antonini, il sindaco di Sant’Elpidio a Mare Alessio Pignotti ed il consigliere elpidiense Francesco Tofoni. Nello schieramento opposto, invece, oltre al capitano Giorgio Fedeli, direttore di Cronache Fermane, hanno aderito Matteo Malaspina, Simone Corazza, Leonardo Nevischi, Alessandro Luzi, Maikol Di Stefano e Francesco Silla. A bordo campo, immancabile lo speaker Paolo Balestrieri, il quale ha regalato un tocco di umorismo all’iniziativa rendendola allo stesso tempo ancor più professionale.