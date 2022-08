Viabilità, scatta il senso unico sul lungomare sud. Salvatelli: «Riguarda il tratto tra le vie Cimarosa e Donizetti»

PORTO SAN GIORGIO - Novità in vista sul fronte della viabilità anche a sud. Ad essere interessato è il tratto del lungomare Gramsci compreso tra via Donizetti e via Cimarosa. Istituito il senso unico in direzione nord su entrambe le corsie. Procedono intanto i lavori in viale Buozzi per sistemare pozzetti e chiusini che potevano rappresentare un pericolo per pedoni e scooteristi.

2 Agosto 2022 - Ore 20:12 ...

Non solo a nord. Cambia la viabilità anche nel lungomare sud. Il tratto interessato è quello compreso tra via Donizetti e via Cimarosa. Il doppio senso di marcia lascia il posto al senso unico in direzione nord. Più agevole e più sicuro parcheggiare. «Più sicuro anche il transito che adesso sarà possibile su entrambe le corsie in direzione nord» annuncia l’assessore ai lavori pubblici ed alla viabilità, Lauro Salvatelli. E’ solo l’ultima, in ordine cronologico, delle modifiche che hanno riguardato il lungomare Gramsci in questi due mesi connotati dall’apertura della pista ciclabile, dal doppio senso di marcia tra via Marche e via Trento, dal senso unico in quest’ultima via, dal cambio in via Medaglie d’oro, dalla cancellazione dei parcheggi lato est nel tratto nord.

E di cantieri in città se ne stanno aprendo diversi per migliorare la viabilità. Sono in corso d’opera i lavori in viale Buozzi dove si sta mettendo finalmente mano a pozzetti e chiusini che rappresentavano un pericolo per i pedoni ma anche per bici e scooter. Qualche decina quelli che dovranno essere sistemati nell’arco di una settimana. Partenza col botto, infine, per l’area adibita a parcheggio in via Marche. Nel weekend sono state occupate decine e decine di posti nello spazio concesso in comodato gratuito dai privati al Comune. Un’area in terra battuta di circa 7500 mq aperta con l’obiettivo di incrementare l’offerta di posti auto nella stagione estiva e recuperare quelli persi dopo la decisione di riaprire anche in direzione sud il tratto iniziale del lungomare.

Sa. Ren.