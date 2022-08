Pastificio ‘Le Marche’, anche d’estate una proposta nel segno della qualità e della tradizione

ALTIDONA – L’attività gestita da Roberto Maranesi punta fortemente sulla valorizzazione delle eccellenze e delle materie prime tipiche del territorio regionale. Le tante tipologie di olive e il vasto assortimento di pasta fresca ne sono una chiara testimonianza

3 Agosto 2022 - Ore 11:23 ...

Crescono con l’estate le occasioni di convivialità e di stare insieme, con il buon cibo che resta un elemento utile e talvolta necessario. Il “Pastificio Le Marche” ormai dal luglio 2020 è una realtà affermata in questo senso e che anche nei mesi più caldi non fa mancare la propria ampia proposta di materie prime e di eccellente qualità. Il tutto, nell’attività gestita da Roberto Maranesi, nel segno della tradizione, del rispetto e della valorizzazione del territorio marchigiano, partendo da un territorio gastronomicamente ricco come la Valdaso e allargandosi anche alle eccellenze del resto del territorio regionale.

La centralità del territorio marchigiano è testimoniata, ad esempio, dalle tante tipologie di olive proposte dal Pastificio “Le Marche”, tutte rigorosamente fatte a meno. Quelle all’ascolana restano il cavallo di battaglia, ma non mancano esempi di sperimentazione e innovazione. Al fianco delle olive “del Re” (al tartufo) e delle olive “primavera” (vegetariane), le olive al Ciauscolo Igp, in particolare, sono un prodotto originale di “Le Marche”, che ha anche deciso di registrarne il marchio per valorizzare maggiormente un prodotto che unisce in un interessante e gustoso connubio due sapori caratteristici e fortemente rappresentativi della tradizione regionale. Si tratta di un prodotto ideale per i pranzi della domenica e delle feste, che non può mancare sulla tavola delle famiglie marchigiane. Tutte le tipologie di olive vengono prodotte senza conservanti e coloranti. Completano la proposta anche moretti e cremini.

Ovviamente, la pasta fresca resta un’altra protagonista della gamma di specialità di “Le Marche”. Anche qui l’assortimento è piuttosto vario, dai ravioli (ricotta e spinaci e di carne) ai cannelloni, passando per chitarrine, maccheroncini, gnocchi e gnocchetti. Tra le specialità vale la pena menzionare anche i tagliolini all’uovo di Altidona e le tagliatelle fritte di Monterubbiano, prodotte seguendo rigorosamente la ricetta originale.

Tra i principali cardini del Pastificio “Le Marche” c’è anche l’attenta ricerca di materie prime di qualità. Per la pasta fresca vengono utilizzate farine e uova di origine marchigiana. Protagonisti delle ricette sono il parmigiano stagionato 30 mesi ed il prosciutto stagionato 24 mesi. La carne utilizzata per i ripieni, inoltre, è selezionata accuratamente dal titolare. Il tutto è funzionale alla creazione di sapori genuini, caserecci e all’alta digeribilità dei prodotti.

“Le Marche s.r.l.” si trova a Marina di Altidona in via Molino 3. Per restare aggiornati sulle proposte e sulle attività del pastificio è possibile seguire anche la pagina Facebook “Le Marche Pastificio”.

(spazio promoredazionale)