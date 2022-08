Respinto il ricorso del Teramo, per la Fermana in C manca solo l’ufficialità

CALCIO - Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso dei biancorossi abruzzesi, esclusi definitivamente dalla terza serie calcistica nazionale. Per i canarini del neo tecnico Stefano Protti si spalancano dunque le porte per il ritorno nei circuiti professionistici nazionali di terza serie

3 Agosto 2022 - Ore 13:50 ...

FERMO – Fermana ad un passo dal ritorno in Serie C.

Nella mattinata odierna il Tar del Lazio ha infatti rigettato il ricorso presentato dal Teramo, compagine esclusa al momento dell’iscrizione in terza serie, e tutto lascia dunque presagire un automatico richiamo dei canarini tra i professionisti, così come anticipato nei giorni scorsi dal Consiglio Federale (vedi l’articolo sotto correlato).

Dalla Figc si attende ora solo l’ufficialità nel merito al termine di un iter nella sostanza del tutto definito. In pratica, però, tutte le componenti sportive gialloblù possono quindi operare ragionando in termini di Serie C, a partire dunque dal completamento della rosa da affidare a mister Protti che, al momento, è pressoché composta da giovani di belle speranze ma al netto di pedine importanti per dimenare alla pari con la concorrenza del circuito prof.

