Sangiorgese premiata per la vittoria del campionato Giovanissimi Provinciali, Zega: «Questa coppa ripaga i sacrifici fatti»

PORTO SAN GIORGIO - Nella giornata di ieri il presidente della società rivierasca è stato premiato dal Comitato Regionale Marche: «Momento molto emozionante che certifica che abbiamo fatto parecchia strada. Premio che va diviso con tutti quelli che erano con me 4 anni fa e oggi hanno fatto altre scelte, e con mister e ragazzi che l'hanno conquistato sul campo»

3 Agosto 2022 - Ore 12:26 ...

di Leonardo Nevischi

Nel pomeriggio di ieri, presso il Comitato Regionale Marche di Ancona, si è tenuta la cerimonia di Premiazione dei vincitori dei campionati giovanili della Lega Nazionale Dilettanti relativi alla stagione 2021/22. Tra questi, nella sede di via Schiavoni, vi era anche la Sangiorgese Calcio, fresca vincitrice del campionato provinciale Giovanissimi (Girone G). A ritirare la coppa ci hanno pensato il presidente Andrea Zega con con mister Massimo Perra ed i giovani Catalini e Sarchié in rappresentanza della squadra vincitrice.

Un traguardo che ha rappresentato un motivo d’orgoglio per la Società rivierasca e ne ha confermato la crescita. «Quello vissuto ieri è stato un momento molto emozionante che per certi versi ripaga i sacrifici fatti – ha commentato il presidente Andrea Zega -. Ho ricreato il settore giovanile a luglio 2018, non avevo tesserati, non avevo una sede, non avevo un campo dove allenarmi, c’erano molti ostacoli da superare e una diffidenza diffusa in città – racconta -. Con il duro lavoro, lo studio e gli investimenti economici siamo riusciti ad essere un Milan Academy, a gestire lo stadio di Porto San Giorgio, a stimolare investimenti sulla struttura, a ridare slancio ad un luogo determinate per lo sport sangiorgese ed a costruire uno staff tecnico di alto livello con a capo Osvaldo Jaconi, tecnico con più vittorie di campionati professionistici in Italia. Ed averlo con noi insieme al suo braccio destro Enos Polini è un grande lustro».

«Se mi guardo indietro di 4 anni e vedo dove siamo oggi dico che molto è stato fatto, ma altrettanto c’è ancora da fare – sottolinea Zega -. Lavoriamo ad obiettivi stagionali, prima erano i gruppi squadra, poi il livello tecnico, ora il focus è sulla struttura (stadio) e sulla prima squadra con l’allargamento della base societaria per renderla più solida e competitiva. A breve comunicheremo il programma stagionale del settore giovanile con lo staff quasi tutto confermato con i mister Perra, Ciarrocchi, Mandolesi, Malloni, Funari, il preparatore atletico Marco Perini e la dottoressa Alessandra Mosca. Invito i genitori e i ragazzi che non ci conoscono a venire a valutare la nostra proposta formativa e conoscere i nostri tecnici perché, permettetemi di dire, non tutte le scuole calcio sono uguali, non tutte fanno investimenti importanti sugli istruttori e sulla loro formazione, non tutte mettono a disposizione un preparatore motorio e due preparatori dei portieri, non tutte danno continuità formativa: da noi ci sono tutte le categorie, Juniores Regionale compresa, che accompagna i ragazzi fino in prima squadra».

Non solo campo ma anche attività ludiche e sociali per la Sangiorgese. «Vantiamo numerose partecipazioni a tornei nazionali tra cui la Milan Cup, i tour degli stadi italiani in occasione di gare ufficiali (Juventus Stadium, San Siro, Olimpico) ed il Milan Camp in estate che porta anche turismo in città – spiega Zega -. Considerando quasi 2 anni di stop per Covid possiamo dire di aver fatto parecchia strada, ma ce n’è ancora ancora tanta da fare. Questa coppa va simbolicamente divisa con tutti quelli che erano con me 4 anni fa e oggi hanno fatto altre scelte, e con chi l’ha conquistata effettivamente sul campo, ovvero mister e ragazzi».