Notte Bianca a Sarnano «Programma ricco, per tutti i gusti»

Lunedì 8 agosto a partire dalle 19, Sarnano, uno tra i borghi più belli d’Italia, ricco di attrazioni naturali e storico-artistiche, di impianti sportivi e negozi e servizi di ogni genere, darà il via alla sua Notte Bianca organizzata dall’associazione Commercianti Sarnano in collaborazione con l’associazione musicale Monti Azzurri e il Comune di Sarnano.

L’associazione Commercianti Sarnano conta ad oggi oltre 70 operatori economici iscritti che, con spirito costruttivo, stanno lavorando in sinergia con l’intento di promuovere iniziative utili a far crescere e a rendere sempre più attrattivo il paese.

«L’auspicio dell’amministrazione comunale di Sarnano – fanno sapere dal Comune – è proprio quello che possano sempre di più aumentare le iscrizioni a questa associazione che può rappresentare un valido strumento per le future attività promozionali di Sarnano».

Come durante ogni Notte Bianca che si rispetti, oltre alla Pinacoteca comunale, saranno molte le attività iscritte all’associazione che resteranno aperte, dopo l’orario di chiusura, fino a notte fonda. Inoltre, sarà possibile mangiare e bere non solo presso i numerosi locali e ristoranti di Sarnano, con la prenotazione in anticipo vivamente consigliata, ma anche scegliendo tra le proposte di vari Food Truck in piazza della Libertà.

Oltre ai negozi aperti in tutto il borgo, a piazzale La Marmora diversi stand di artigianato e oggettistica, abbigliamento e accessori, mentre al Loggiato di via Roma ci saranno alcuni venditori di prodotti tipici, tra cui un casaro che mostrerà il processo di produzione della mozzarella. Il programma della festa prevede spettacoli e concerti, distribuiti su più fasce orarie e dislocati in diverse zone di Sarnano, rivolti a target di varie fasce d’età. Ad aprire le danze sarà Ivano Andreozzi, che si esibirà alle 19.30 in piazzale La Marmora con un repertorio di cantautorato americano e folk, eseguito con la sua incredibile voce blues, perfetto per accompagnare un aperitivo da consumare nei locali circostanti. Per i bambini e le famiglie, da non perdere il Circobus di Vera Vú, che “metterà in moto” alle 20 in Piazza della Libertà e replicherà alle 22 nella stessa location. Uno spettacolo di animazione, adatto a grandi e piccini, in cui il pubblico è chiamato a partecipare, diventando spesso protagonista grazie alle abilità della bravissima conduttrice. Nel frattempo, per i più giovani, in via Benedetto Costa a partire dalle 20, inizierà la selezione musicale di Alex G, dj molto popolare in zona e molto richiesto nei locali di Umbria e Marche, che tornerà anche alle 24 nella stessa postazione. In piazza della Libertà, dopo il Circobus, si esibiranno i Warsavia trio, una band molto conosciuta ed attiva sul territorio, con un repertorio che spazia tra cantautorato italiano, swing, folk, rock’n’roll, passando per il funk, il reggae e lo ska. Un mix musicale divertente e movimentato adatto a tutti. Alle 21 in Piazza Perfetti sarà la volta di Angelo Casagrande, un altro interprete dalla voce calda e avvolgente, sarnanese ma conosciuto anche oltre confine grazie alle collaborazioni con artisti internazionali. Esperto conoscitore di tanti generi musicali, per questo evento proporrà una scaletta fatta di pezzi Rock e Prog d’annata. Al Parco del Serafino, alle 21,30, arriva la Cuore d’Italia Band, perfetta per un pubblico più maturo. La musica da ballo, l’allegria, il coinvolgimento dei presenti sono il punto di forza di questa formazione che opera nelle sale da ballo e nelle piazze più rappresentative del centro Italia e che, con un vasto repertorio di liscio, balli di gruppo e latino-americano, riesce a creare in ogni occasione un’atmosfera di grande festa. Alle 22,30 in piazza Perfetti, un altro concerto da non perdere, soprattutto per gli appassionati del genere, è quello dei Cheap Tequila, band marchigiana che sembra però sbarcata direttamente da New Orleans per interpretare con voce e suoni perfetti i migliori brani RnR, Tex-Mex e Country Rock. Da gustare sorseggiando una birra nei locali della zona. A mezzanotte in piazzale La Marmora toccherà a I Fii de Niciuno chiudere i live della serata. Il duo, che si è esibito in tantissimi locali ed eventi in tutta Italia, arriva dalle pendici dei colli lanuvini, alle porte di Roma, e propone un divertente repertorio del genere folk d’autore con interessanti testi su temi contemporanei. Insomma, una Notte Bianca da non perdere, con un programma variegato e per tutti i gusti.