Maratona di scacchi, successo per Daniele Paci

PORTO SANT'ELPIDIO - La tradizionale "12 Ore", svolta a cavallo dello scorso weekend, ha sorriso al plurititolato campione ad imporsi anche per il passaggio 2022. Momento organizzato dall'associazione L'Avamposto presso lo chalet Saxa Beach ed onorata dalla presenza di ben 24 concorrenti

PORTO SANT’ELPIDIO – Si è conclusa la ventiduesima edizione della “12 Ore” di scacchi, quest’anno ad aver trovato luogo dalle 21.30 di venerdì scorso, 5 agosto, alle 09.30 dell’indomani, sabato 6.

Come tipico, kermesse organizzata dall’associazione scacchi l’Avamposto portoelpidiense. «Nata per gioco, nonostante negli ultimi anni abbia avuto diverse edizioni annullate a causa della pandemia, ha finalmente ripreso vita – commentano gli organizzatori -. Ancora una volta il torneo si è svolto presso lo chalet Saxa Beach del lungomare sud, a far registrare una piccola sosta alle 24,00 circa per permettere di far rifocillare tutti con tagliatelle rosse alle cozze e birra e vino. Pausa ripetuta alle 07,30 circa, con pasta e cappuccino».

Complessivamente si è registrata la presenza di 24 giocatori, con molti degli stessi giunti sino al lungomare fermano da Abruzzo, Umbria ed Emilia Romagna e persino da Germania ed Argentina. Il vincitore della classifica finale della “12 Ore”, ad aversi aggiudicato ben sei edizioni prima di quella in esame, è stato ancora una volta Daniele Paci, mettendo insieme ben 32,5 punti sui 41 disponibili, seguito da Mirko Trasciatti ed Enrico Cecere, entrambi giunti a 30 punti. I primi posti dell’albo d’oro: Daniele Paci con sette edizioni conquistate, Piero Bontempi con tre, due a testa per Roberto Miando e Valerio Luciani.