La Cavalcata dell’Assunta entra nella settimana clou, in attesa della corsa di lunedì 15 agosto. A Fermo si respira aria di Palio

FERMO - E se le novità quest'anno sono state molte, altre ce ne saranno in questi ultimi giorni che porteranno alla corsa con i cavalli di lunedì 15. «La prima è che il 12 non attribuiremo la giubba ma estrarremo solo i cavalli. Il fantino sarà indicato la mattina del 15 con la partecipazione dei Priori di Contrada e i contradaioli con il fazzoletto – aggiunge Leoni -. L'altra novità sarà la serata del 14 agosto dove verrà allestita un'ulteriore postazione fonica a San Zenone, oltre che in piazza del Popolo».

9 Agosto 2022 - Ore 15:46 ...

di Matteo Malaspina

A Fermo c’è un aria diversa. Vero che i questo periodo, con la Cavalcata dell’Assunta alla porte, l’atmosfera è sempre speciale ma quest’anno lo è ancora di più. Lo dicono i turisti, lo dicono i cittadini e le attività commerciali. Ma lo dice anche l’assessore del comune di Fermo, Mauro Torresi: «Un’aria che non avevo mai respirato, dettata da un mix di cose che mette un particolare appetito per arrivare alla corsa del 15 agosto. La Cavalcata si sta aprendo alla città e la città la sta accogliendo».

Il merito di questa crescita che la manifestazione ha fatto quest’anno è da dividere tra i presidenti di contrada, i contradaioli, il comune e anche con Adolfo Leoni, il regista che ha rivoluzionato il modo di vivere la Cavalcata, apportando delle novità significative per la riuscita. «I nostri pilastri sono quelli di riagganciarci alla realtà religiosa, l’estetica degli abiti, la storicità e la valorizzazione che si ottiene creando alleanze e collaborazioni – spiega Leoni -. L’aver fatto arrivare il Palio in Duomo ha portato un enorme pellegrinaggio di turisti e fermani, così come l’accampamento dei Morlacchi. Sono dettagli storici su cui puntiamo molto per essere il più fedeli possibili al passato».

E se le novità quest’anno sono state molte, altre ce ne saranno in questi ultimi giorni che porteranno alla corsa con i cavalli di lunedì 15. «La prima è che il 12 non attribuiremo la giubba ma estrarremo solo i cavalli. Il fantino sarà indicato la mattina del 15 con la partecipazione dei Priori di Contrada e i contradaioli con il fazzoletto – aggiunge Leoni -. L’altra novità sarà la serata del 14 agosto dove verrà allestita un’ulteriore postazione fonica a San Zenone, oltre che in piazza del Popolo».

Per quanto i rituali sono importanti, quello che tiene in fermento la città è la cavalcata del 15 agosto. «Si partirà con il corteo storico alle ore 15, attraversando via Perpenti, tagliando via Garibaldi fino ad arrivare al campo di gara. La prima batteria partirà intorno alle ore 17/17.15 e potrà essere seguita in diretta su Radio Fermo 1. Inoltre, il giorno 20 agosto alle 18.25 Rai 3 manderà in onda un servizio in differita di 45 minuti – spiega il vice presidente Andrea Monteriù -. Per chi vorrà assistere al Palio di persona, quest’anno le postazioni per il pubblico sono state divise in due settori. Settore A che è la partenza, con il costo del biglietto di €15 senza ridotti e settore B (viale Vittorio Veneto e via XX Settembre) con prezzo intero €12 e ridotto €6 (€10 invece se preso con la prevendita che scadrà sabato 13 alle ore 18».

I ticket potranno essere acquistati in tre punti vendita: ai Musei di Fermo in piazza del Popolo (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19), alla tabaccheria Cruciani (dalle 8.30 alle 13 e dalle 16 alle 20) e nella biglietteria di Villa Vitali (dalle 16.30 alle 19.30).

«Essere riusciti quest’anno a far respirare l’aria del Palio significa essere riusciti a centrare un obiettivo che da anni ci fissiamo, ovvero quello di creare sempre di più una manifestazione dal valore culturale alto senza sottovalutare il lato sociale perché l’aggregazione è importante – conclude l’altro vice presidente Roberto Montelpare -. Il valore sociale e civico caratterizza la Cavalcata e questo grazie al lavoro delle contrade che si impegnano 365 giorni all’anno. Un aspetto che va senza dubbio sottolineato».